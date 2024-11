Washington - Der Abwärtstrend bei der Inflation hat sich in den USA im Oktober nicht fortgesetzt und die Inflationsrate ist wieder gestiegen. Die Verbraucherpreise legten zum Vorjahresmonat um 2,6 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten dies erwartet. Im September hatte die Rate noch mit 2,4 Prozent den niedrigsten Wert seit Februar 2021 erreicht. Zuvor war sie sechs Monate in Folge gefallen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...