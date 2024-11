(Aktienkurs aktualisiert)



NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Spotify haben sich nach starken Quartalszahlen des Musikstreaming-Anbieters am Mittwoch zu einem Rekordhoch aufgeschwungen. In der Spitze ging es um mehr als 10 Prozent auf gut 462 US-Dollar nach oben. Es war der fünfte Börsentag in Folge mit einer Höchstmarke der Aktien.

Seit Jahresbeginn summieren sich die Gewinne der Papiere auf mehr als 140 Prozent. Seit ihrem Rekordtief im November 2022 haben sich die Titel fast versiebenfacht. Der Börsenwert des Unternehmens beläuft sich nach dieser Rally auf mehr als 92 Milliarden Dollar.

Spotify verzeichnete im dritten Quartal 252 Millionen zahlende Abonnenten und damit 12 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Zahl monatlich aktiver User, eine von Werbekunden beachtete Kenngröße, stieg um elf Prozent auf 640 Millionen. Beide Tendenzen fielen stärker aus als von Experten erwartet. Der Umsatz kletterte um fast ein Fünftel auf knapp 4 Milliarden US-Dollar.

Das Zahlenwerk des Unternehmens führte dazu, dass mehrere Analysten ihre Kursziele für die Aktie erhöhten: UBS-Experte Batya Levi sprach von soliden Resultaten und schraubte sein Kursziel von 415 auf 485 Dollar hoch. Evercore-Analyst Mark Mahaney konstatierte, Spotify habe nicht nur ein hübsches Produkt, sondern mache auch verdammt gute Geschäfte. Er hob sein Kursziel von 460 auf 500 Dollar an. Sein Kollege Doug Anmuth von JPMorgan hält die Spotify-Aktie für eine "Best Idea" und erhöhte das Kursziel von 425 auf 530 Dollar. /edh/la/jha/bek/jsl/he