An der Börse findet der Dow Jones aktuell keine klare Richtung. Der Auswahlindex gewinnt derzeit lediglich 0,08 Prozent. Die Anleger an den Börsen jenseits des Atlantiks sind gegenwärtig weder pessimistisch noch optimistisch gestimmt. Der Dow Jones gewann nur minimal um 0,08 Prozent an Wert.

