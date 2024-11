Knaus Tabbert stellt an ihren Standorten in Jandelsbrunn und im ungarischen Nagyoroszi die Produktion vorübergehend ein. Ziel sei es, "durch eine Reduktion der Produktionsmengen die Lagerbestände auf Händlerebene auf ein wirtschaftlich nachhaltiges Niveau zu bringen und eigene Bestände abzubauen" , so der Freizeitfahrzeug-Bauer am Mittwoch ...

