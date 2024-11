Beijing (ots/PRNewswire) -Als wichtige Nebenveranstaltung der 7. China International Import Expo (CIIE) fand am 8. November in der ostchinesischen Stadt Shanghai die Unterzeichnungszeremonie der Beschaffungsallianz großer Einzelhandelseinkäufer der Shanghai Trading Group zusammen mit einem thematischen Forum statt.Auf der von der Bailian Group organisierten Veranstaltung kamen Mitglieder der Large Retail Purchaser Alliance sowie Hersteller und Marken aus Amerika, Europa, Ozeanien, Asien und anderen Regionen zusammen und unterzeichneten Beschaffungsverträge für verschiedene Kategorien, die den Lebensunterhalt der Menschen betreffen.Die Large Retail Purchaser Alliance hat ihre Fähigkeiten und ihren Einfluss im Hinblick auf die CIIE verstärkt, so Hua Yuan, stellvertretender Bürgermeister von Shanghai, in der Hoffnung, dass die Allianz die zunehmenden Geschäftsabschlüsse weiter fördern, zum Aufbau Shanghais als internationales Konsumzentrum beitragen und den Spillover-Effekt der CIIE verstärken wird.Gestützt auf die Plattform der CIIE sollen die Mitglieder der Allianz mehr hochwertige globale Marken und Produkte auf dem chinesischen Markt einführen und die Innovation und Entwicklung neuer Geschäftsformen und -modelle fördern, so Song Shangzhe, ein Beamter des CIIE-Büros.Durch die intensive Teilnahme an der CIIE will die Bailian Group gemeinsam mit anderen Mitgliedern der Allianz den Austausch und die Zusammenarbeit mit globalen Partnern fördern, so Ye Yongming, Vorsitzender der Bailian Group.Seit Beginn der 7. CIIE haben 56 Projekte der Mitglieder der Einkaufsallianz für den Großhandel Beschaffungsabsichten erreicht, von denen 26 am Freitag vor Ort unterzeichnet wurden.Mit über 600 Exponaten von mehr als 70 Marken aus 17 Ländern an ihrem Stand "the bálancing" zeigte die Bailian Group auf der diesjährigen CIIE ihre innovativen Bemühungen um Produkte und Szenarien. Bei 30 Projekten der Mitgliedsunternehmen der Gruppe wurden Absichten geäußert und 13 Verträge unterzeichnet.Nach der Unterzeichnungszeremonie fand ein thematisches Forum statt. Die Teilnehmer diskutierten darüber, wie die CIIE neue Konsumszenarien inspiriert und die integrierte Entwicklung von Wirtschaft, Tourismus, Kultur, Sport und Ausstellungen fördert.Die im April 2003 gegründete Bailian Group ist ein großes staatliches Unternehmen mit Sitz in Shanghai, dessen Geschäftsbereiche Kaufhäuser, Einkaufszentren, Outlets, Hypermärkte, Supermärkte, Convenience Stores, spezielle Einzelhandelsformate, Handel mit Massengütern, E-Commerce, Logistik, Wertpapiergeschäfte, Zahlungen an Dritte, Verbraucherfinanzierung und andere Bereiche umfassen. Ende 2023 hatte die Gruppe landesweit fast 4.700 Einzelhandelsgeschäfte.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/343071.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2555160/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2555161/2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/xinhua-silk-road-nebenveranstaltung-der-ciie-der-bailian-group-inspiriert-zu-neuen-konsumszenarien-und-fordert-integrierte-innovation-302304583.htmlPressekontakt:Linlin Yang,linlinyanglyn@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5908228