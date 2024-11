© Foto: Evan Vucci/AP

Die wichtigsten US-Aktienindizes schlossen am Dienstag im Minus und gaben damit einen Teil der starken Kursgewinne nach den US-Wahlen in der vergangenen Woche wieder ab. Am Mittwoch bewegte sich der Markt seitwärts.Der S&P 500 und der Nasdaq Composite verzeichneten ihre ersten Verluste seit letztem Mittwoch. Der "Trump-Trade" nach der Wiederwahl Donald Trumps zum US-Präsidenten war der Auslöser für die starken Zuwächse. Im Anschluss an die Wahlen erreichten der Dow und der S&P 500 neue Höchststände und legten jeweils um fast 5 Prozent zu. Am Dienstag verlor der S&P 500 0,3 Prozent, nachdem er am Montag zum ersten Mal über 6.000 Punkten geschlossen hatte. Der Nasdaq Composite Minus 0,1 …