OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Trumps Personalentscheidungen:

"Einwanderungsgegner, Klimawandelleugner, Waffennarren - so verstörend Trumps Personalentscheidungen in Brüssel und Berlin wirken mögen, im Rahmen seiner Agenda "Make America Great Again" und dem Schleifen etablierter staatlichen Strukturen sind sie konsequent. Trump sieht sich als Präsident, der über den demokratischen Institutionen steht und entsprechend erwartet, dass gemacht wird, was er befiehlt. Sollte in seiner Koketterie, "Diktator für einen Tag" sein zu wollen, ein Körnchen Wahrheit liegen, bleibt zu hoffen, dass die Bürger der Vereinigten Staaten nicht ein böses Erwachen erleben - zumal ihm der Kongress mit republikanischer Mehrheit sicher keine Steine in den Weg legen wird."/yyzz/DP/ngu