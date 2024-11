Die spanischen Paprikaverkäufe in der EU erreichten in der Saison 2023/24 582,27 Millionen Kilo zu 2,13 EUR/kg, mit einem Gesamtwert von 1.239,3 Millionen EUR, berichtet Hortoinfo. Der negative Aspekt ist der Rückgang der spanischen Paprikaexporte in die EU seit der Saison 2018/19, ein Rückgang von 18,38 %, 131,1 Millionen kg weniger. Bildquelle: Unsplash Während der...

