DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 14. November

=== 06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 3Q *** 07:00 CH/Swiss Re Group, ausführliches Ergebnis 9 Monate *** 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK) *** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 9 Monate (11:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 3Q (10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 3Q (09:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Siemens AG, Jahresergebnis (08:00 BI-PK; 10:00 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 3Q 07:00 DE/Grenke AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate (11:30 PK) 07:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 9 Monate (13:00 Earnings-Call) *** 07:30 DE/Nagarro SE, Ergebnis 3Q (13:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 3Q (08:00 PK) 07:30 DE/Adesso SE, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Aumann AG, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 3Q 07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 9 Monate 07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate 07:30 DE/Mister Spex SE, Ergebnis 3Q 07:35 DE/MLP SE, Ergebnis 9 Monate 07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, ausführliches Ergebnis 3Q 07:50 DE/MBB SE, Ergebnis 3Q *** 07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 3Q 08:00 DE/Jost Werke SE, ausführliches Ergebnis 3Q 08:00 GB/Burberry Group plc, Ergebnis 1H 08:30 DE/Baywa AG, Ergebnis 9 Monate (10:30 PK; 08:30 Analystenkonferenz) 08:30 TW/Foxconn Technology Group , Ergebnis 3Q 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 9 Monate 10:00 FR/IEA-Ölmarktbericht 11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q *** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+0,9% gg Vj 1. Veröff.: +0,4% gg Vq/+0,9% gg Vj 2. Quartal: +0,2% gg Vq/+0,6% gg Vj *** 11:00 EU/Beschäftigung 3Q *** 11:00 EU/Industrieproduktion September Eurozone PROGNOSE: -1,2% gg Vm/-1,6% gg Vj zuvor: +1,8% gg Vm/+0,1% gg Vj *** 12:30 US/Walt Disney Co, Ergebnis 4Q *** 13:00 US/Fed-Gouverneurin Kugler, Rede zu Central Bank Independence and Economic Outlook *** 13:30 EU/Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 16./17. Oktober 14:30 SE/Volvo AB, Kapitalmarkttag *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 221.000 *** 14:30 US/Erzeugerpreise Oktober PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm *** 15:00 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Teilnahme an Roundtable zu Immobilienmärkten 16:30 DE/Bundesfinanzminister Kukies, Rede bei 18. Transatlantic Business Conference der AmCham Germany, Berlin *** 17:00 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche 18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 9 Monate *** 19:30 US/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel des IWF zu "Reassessing Policy Tools for Current and Future Challenges" *** 15:00 US/Fed-Chairman Powell, Rede zu Wirtschaftsausblick bei Veranstaltung der Dallas Fed - DE/Bundestags-Haushaltsausschuss, Bereinigungssitzung zum Haushalt 2025, Berlin - US/Fed-New-York-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC), spricht bei Intermediating Impact: Making Missing Markets event - DE/Allgeier SE, Ergebnis 3Q - DE/Einhell Germany AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2024 00:08 ET (05:08 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.