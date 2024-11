PTA-Adhoc: Montana Aerospace AG: robuste erste -2

DJ PTA-Adhoc: Montana Aerospace AG: robuste erste neun Monate 2024 mit +19% Nettoumsatzanstieg (yoy) sowie überproportionales EBITDA-Wachstum (+62% yoy)

Montana Aerospace AG mit robusten Resultaten in den ersten neun Monaten 2024, mit einem Anstieg des Nettoumsatzes (+19% yoy) und überproportionalem EBITDA Wachstum (+62% yoy) trotz konträrer Marktsituationen seiner Kernsegmente

Die Montana Aerospace AG ("das Unternehmen") und ihre operativen Tochtergesellschaften ("die Gruppe" oder Montana Aerospace"), ein führender, hochgradig integrierter Hersteller und Lieferant von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrt-, E-Mobilitäts- und Energieindustrie mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten, veröffentlicht heute die Ergebnisse für die ersten neun Monate 2024.

Höhepunkte 9M 2024

* Finanzkennzahlen [ 1 ]: Nettoumsatz wuchs um 18,8% im Jahresvergleich auf EUR 1,086.3 Mio.; bereinigtes EBITDA [ 2 ] stieg von EUR 75,6 Mio. auf EUR 118,1 Mio. (+56,1 % im Jahresvergleich), getrieben durch robuste operative Entwicklung der Segmente * Nettoumsätze der Segmente: Aerostructures: +23% und Energy: +12% * Bereinigtes EBITDA der Segmente: Aerostructures: +68% und Energy: +36% * Guidance 2024: Nach der Veräußerung des Segments E-Mobility erwartet Montana Aerospace für 2024 einen soliden Nettoumsatz von mehr als EUR 1,5 Mrd. (gegenüber EUR 1,7 Mrd. inkl. E-Mobility) mit einem bereinigten EBITDA von rund EUR 165 Mio. (gegenüber EUR >180 Mio. inkl. E-Mobility); klares Bekenntnis zur Generierung eines soliden positiven Free Cash Flow und Nettogewinns (cont. operations) * Segment Guidance 2024 erneuert: Nettoumsatz Aerostructures: EUR 850-900 Mio. und Nettoumsatz Energy: >EUR 600 Mio. * Guidance 2025 erneuert: Montana Aerospace erwartet aufgrund der Auswirkungen des Streiks bei Boeing und der generellen Schwäche der Bauraten der Hersteller im Jahr 2025 einen Nettoumsatz von >EUR 1,6 Mrd. (gegenüber der bisherigen Guidance von EUR 1,7 Mrd.) und ein bereinigtes EBITDA von >EUR 200 Mio. (gegenüber der bisherigen Guidance von EUR 240 Mio.)

Robuste Entwicklung trotz konträrer Marktsituationen

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 haben die beiden größten Segmente von Montana Aerospace, Aerostructures und Energy, ihren Wachstumskurs fortgesetzt und ihren Nettoumsatz gesteigert, während die EBITDA-Zahlen erneut überproportional wuchsen. Dies wurde in Marktumfeldern erreicht, die mit unterschiedlichen äußeren Umständen konfrontiert waren. Aerostructures traf im dritten Quartal 2024 auf eine schwierige Situation, da die Bauraten der großen Hersteller wie Airbus und Boeing niedriger als erwartet ausfielen. Trotz dieses Gegenwinds konnte Aerostructures den Volumenrückgang weitgehend kompensieren, indem es seinen Marktanteil bei bestehenden Kunden ausbaute und neue Aufträge (einschließlich Anwendungen im Bereich Space) gewann. Im Gegensatz zu Aerostructures operierte das Segment Energy weiterhin in einem günstigen Marktumfeld, in dem die Energiewende aufgrund beispielloser öffentlicher und privater Investitionen einen starken Nachfrageschub nach Hochspannungs-Industriegütern auslöst. Mit diesem Rückenwind floriert das Segment Energy weiter, was sich in höheren Produktionsmengen und langfristigen Verträgen mit Partnern widerspiegelt.

Unser Segment E-Mobility wird nach dem Closing im 4. Quartal 2024 unter dem Dach der Mengtai Group fortgeführt (siehe Ad-hoc-Mitteilung des Unternehmens vom 12. November 2024). Unter dem neuen Eigentümer wird die Alu Menziken Extrusion AG (und ihre Tochtergesellschaften) Teil der apt Gruppe, einem wichtigen Lieferanten von Aluminiumkomponenten mit starker internationaler Präsenz. Sie wird daher in unserem 9M-Finanzberich als discontinued operation [ 3 ] ausgewiesen und ist in den meisten Vergleichszahlen nicht enthalten.

Nettoumsatz

In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 erwirtschaftete Montana Aerospace einen konsolidierten Nettoumsatz von EUR 1,086,3 Mio., was einem Anstieg von 18,8 % gegenüber EUR 914,8 Mio. in den ersten drei Quartalen des Vorjahres entspricht. Den größten Beitrag zum Umsatz leistete das Segment Aerostructures mit EUR 612,0 Mio., gefolgt vom Segment Energy mit EUR 469,4 Mio.

Die positive Umsatzentwicklung wurde vor allem durch organisches Wachstum getragen. Zu berücksichtigen ist der Wegfall der Umsatzerlöse durch die Veräußerung des Segments E-Mobility. Insgesamt weist Montana Aerospace eine konstante "order to bill ratio" von >1 auf.

EBITDA

Nach Berücksichtigung einmaliger und nicht operativer Effekte, hauptsächlich Aufwendungen im Zusammenhang mit Rechtskosten und dem Management-Aktienoptionsprogramm (MSOP), erreichte das bereinigte EBITDA in den ersten neun Monaten 2024 EUR 118,1 Mio., gegenüber EUR 75,6 Mio. im gleichen Zeitraum 2023. Dies entspricht einer gestiegenen bereinigten EBITDA-Marge von 10,9%, verglichen zu 8,9% im Vorjahreszeitraum.

Auf unbereinigter Basis stieg das berichtete EBITDA der Gruppe von EUR 70,4 Mio. in den ersten neun Monaten 2023, auf EUR 113,8 Mio. im selben Zeitraum 2024, was einer Wachstumsrate von 61,7% entspricht. Dies steht im Einklang mit dem Anstieg des bereinigten EBITDA, das im Vergleich zur Vorperiode um 56,1% wuchs. Der Anstieg des EBITDA ist hauptsächlich auf eine beträchtliche Steigerung der Produktionsleistung zurückzuführen, welche den Nettoumsatz und die Veränderung der Fertigerzeugnisse umfasst (EUR +188,7 Mio. im Vergleich zu den ersten neun Monaten 2023). Diese Entwicklung ist getrieben durch Marktanteilsgewinne sowie durch den Ausbau der Belegschaft auf rund 8.200 Mitarbeiter.

Die beiden Bereinigungen des berichteten EBITDA in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 waren die Rechtskosten (EUR 3,3 Mio.) und die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Management-Aktienoptionsprogramm (MSOP) (EUR 1,0 Mio.), wodurch insgesamt ein Betrag von EUR 4,3 Mio. resultiert.

Betriebsergebnis

Das Betriebsergebnis steigt stetig an und beläuft sich in den ersten neun Monaten 2024 auf EUR 43,7 Mio., was einem Plus von EUR 45,5 Mio. im Vergleich zu den ersten neun Monaten des Finanzjahres 2023 entspricht.

Entwicklung von Nettoumsatz und bereinigtem EBITDA nach Segmenten

in EUR Mio. Aerostructures Energy E-Mobility (discont. operation) 9M 2023 9M 2024 9M 2023 9M 2024 9M 2023 9M 2024 Nettoumsatz 497,7 612,0 418,0 469,4 127,9 126,0 Jahresvergleich +23,0% +12,3% -1,5% Bereinigtes EBITDA 56,0 94,2 18,7 25,5 18,3 4,6 Jahresvergleich +68,1% +36,0% -75,0%

Die Segment-Nettoumsätze und das bereinigte EBITDA weisen in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 Aerostructures und Energy als Haupttreiber der Geschäftsexpansion von Montana Aerospace aus. Aerostructures verzeichnete ein Umsatzwachstum von +23,0% mit einem Gesamtnettoumsatz von EUR 612,0 Mio., während der Bereich Energy ein Umsatzwachstum von +12,3% mit einem Gesamtnettoumsatz von EUR 469,4 Mio. verzeichnete. Das Segment Energy erzielte ein bereinigtes EBITDA von EUR 25,5 Mio., was einem Anstieg von +36,0% gegenüber 9M 2023 entspricht. Damit etabliert sich das Energy Segment als starkes Wachstumsgeschäft und spiegelt die gute Marktlage wider. Aerostructures zeigte ebenfalls eine deutliche Profitabilitätssteigerung von +68,1% gegenüber dem Vorjahreszeitraum und erzielte ein bereinigtes EBITDA von EUR 94,2 Mio., trotz der Probleme von Spirit Aerosystems und Boeing.

Trade Working Capital

In Bezug auf das Trade Working Capital (TWC) gehen wir davon aus, dass wir bis Ende 2024 in allen Segmenten ein deutlich niedrigeres und nachhaltigeres TWC-Niveau erreichen werden, was im Einklang mit unserer bisherigen Guidance steht. Während der Gesamtnettoumsatz der Gruppe um ca. 19% wuchs, sank das Trade Working Capital um ca. 4%. Dies betrachten wir als positiven Indikator für unser effektives Management des TWC.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis blieb mit EUR -38,9 Mio. am Ende der ersten drei Quartale 2024 stabil im Vergleich mit EUR -38,3 Mio. am Ende der ersten neun Monate des Finanzjahres 2023. Das Finanzergebnis wurde durch verschiedene nicht zahlungswirksame Posten, einschließlich Wechselkurse und Konsolidierung, in Höhe von etwa EUR 15 Mio. in 9M 2024 beeinflusst.

Ausblick 2024 / 2025

2024 Guidance

Mit der Veräußerung des Segments E-Mobility erwarten wir im Jahr 2024 einen Nettoumsatz von mehr als EUR 1,5 Mrd. (gegenüber EUR 1,7 Mrd. EUR inkl. E-Mobility) und ein bereinigtes EBITDA von rund EUR 165 Mio. (gegenüber EUR >180 Mio. inkl. E-Mobility). Darüber hinaus bekennen wir uns klar dazu, einen soliden positiven Free Cash Flow und Nettogewinn zu erwirtschaften (cont. operations).

2024 Segment Guidance

Das Segment Aerostructures wird mit einem prognostizierten Nettoumsatz von EUR 850-900 Mio. der Hauptwachstumstreiber bleiben. Im Geschäftsbereich Energy erwarten wir einen Nettoumsatz von über EUR 600 Mio.

2025 Guidance

Aufgrund der Auswirkungen des Streiks bei Boeing und der generellen Schwäche der Bauraten der Hersteller erwarten wir für 2025 einen Nettoumsatz von über EUR 1,6 Mrd. (gegenüber der bisherigen Prognose von EUR 1,7 Mrd.) und ein bereinigtes EBITDA von über EUR 200 Mio. (gegenüber der bisherigen Prognose von EUR 240 Mio.).

Konferenzschaltung

Der vollständige 9M-Finanzbericht 2024 ist online verfügbar unter (hier klicken) ( https://www.montana-aerospace.com /en/investors/ )

Der vollständige 9M-Finanzbericht 2024 ist online verfügbar unter (hier klicken) ( https://www.montana-aerospace.com /en/investors/ )

Über Montana Aerospace AG Montana Aerospace AG ist ein führender Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten. Das Unternehmen beschäftigt rund 8.200 hochqualifizierte Mitarbeiter (inklusive der Mitarbeiter des Segments E-Mobility) an 23 Standorten auf vier Kontinenten, die aus Aluminium, Titan, Verbundwerkstoffen, Kupfer und Stahl bahnbrechende Technologien für die Luft- und Raumfahrt, die Elektromobilität und die Energieindustrie von morgen entwerfen, entwickeln und produzieren.

Haftungsausschluss Die hierin enthaltenen Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel", "anstreben" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Abwandlungen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens oder seiner Branche erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

[ 1 ] Finanzkennzahlen weisen nur die Segmente Aerostructures, Energy und Other aus, da das Segment E-Mobility als discontinued operation behandelt wird; Vergleichszahlen der Vorperiode (9M 2023) wurden aufgrund der discontinued operation angepasst - Zahlen und Überleitung finden Sie auf Seite 5 im 9M-Finanzbericht 2024

[ 2 ] "Bereinigtes EBITDA" als EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) bereinigt um Rechtskosten (hauptsächlich für den Arconic-Rechtsstreit) und das Management-Aktienoptionsprogramm - Zahlen und Überleitung finden Sie auf Seite 21 im 9M-Finanzbericht 2024

[ 3 ] Einzelheiten zur Gruppe von Vermögenswerten, die zu Veräußerungszwecken gehalten wird, finden Sie in Note 9 im 9M-Finanzbericht 2024 auf Seite 29 und Einzelheiten zur discontinued operation finden Sie in Note 14 auf den Seiten 32-33 im 9M-Finanzbericht 2024

