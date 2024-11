EQS-News: Flughafen Wien AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen

Flughafen Wien AG in Q1-3/2024: Positive Entwicklung bei Passagieren, Umsatz und Gewinn



14.11.2024 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Flughafen Wien AG in Q1-3/2024: Positive Entwicklung bei Passagieren, Umsatz und Gewinn Q1-3/2024: Erfreulicher Passagierzuwachs von +9,1% auf 31,6 Mio. Passagiere in der Flughafen-Wien-Gruppe, am Standort Wien beträgt der Zuwachs +7,2% auf 24,1 Mio. Passagiere Trotz deutlich höherer Kosten - leicht verbesserte Finanzkennzahlen Q1-3/2024: 13,3% Umsatzplus auf € 792,5 Mio., EBITDA verbessert sich um 10,8% auf € 368,1 Mio. und EBIT um 14,4% auf € 268,7 Mio. - Periodenergebnis mit Plus 19,4 % auf € 207,0 Mio. (Ergebnisbeitrag Malta Airport bereits bei € 40 Mio.) Oktober 2024: 3,8 Mio. Passagiere in der Gruppe (+8,0%) und 3,0 Mio. Passagiere am Standort Wien (+7,8%) Passagier-Guidance: Für 2024 werden in der FWAG-Gruppe mehr als 39 Mio. Passagiere und am Standort Wien mehr als 30 Mio. Fluggäste erwartet. Die Finanz-Guidance geht von einem Umsatz von über € 1 Mrd., einem EBITDA von über € 400 Mio. und einem Periodenergebnis von über € 220 Mio. aus. "Flughafen Wien wird 2024 erstmals die Milliardenschwelle beim Umsatz überschreiten - steigende Investitionen stärken den Standort - neue Betriebsansiedlungen bringen zusätzliche Arbeitsplätze" "Der Flughafen Wien wird 2024 erstmals die Milliardenschwelle beim Umsatz überschreiten. Die Investitionen werden 2024 über € 200 Mio. steigen, vor allem in die Terminal-Süderweiterung, aber auch der Bau des neuen Hotels und neue Betriebsansiedlungen stärken den Standort. Wir sind angesichts der anhaltenden Reiselust zuversichtlich, unsere Finanzziele 2024 erreichen zu können. Mit der Ansiedlung der TUI-Österreich-Zentrale wächst auch die AirportCity kräftig weiter. Schon nächsten Herbst eröffnet am Flughafen das größte Hotel Niederösterreichs mit 510 Zimmern", freut sich Dr. Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG. "Wachstum bei Passagieren und Flugangebot - Mieterakquise für Süderweiterung im Gange" "Das starke Passagierwachstum hält weiter an. Dank eines Rekordsommers haben wir auch im dritten Quartal hervorragende Ergebnisse erzielt und liegen aktuell mit 27,1 Millionen Passagieren von Januar bis Oktober 2024 über dem Niveau von 2019. Der Winterflugplan bringt zahlreiche neue Destinationen und Flugangebote, und wir erwarten für das Gesamtjahr 2024 mehr als 30 Millionen Passagiere. Haupttreiber dafür sind die positive Entwicklung bei den Airlines, das Langstreckenwachstum - vor allem nach Asien - sowie neue Flugangebote auf der Kurz-, Mittel- und Langstrecke im Winter 2024/25. Unser Schlüsselprojekt zur Steigerung der Servicequalität, die Terminal-Süderweiterung, ist voll auf Kurs. Aktuell sprechen wir mit verschiedenen renommierten Anbietern für die zukünftigen Shopping- und Gastronomieflächen. Mit der neuen Süderweiterung vergrößern wir unser Einkaufs- und Gastronomieangebot um 10.000 m² und 30 neue Outlets. Fluggäste können sich auf ein deutlich besseres Reise- und Aufenthaltserlebnis am Flughafen Wien ab 2027 freuen", hält Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG, fest. Q1-3/2024: 24,1 Mio. Passagiere am Standort Wien Nach einem starken ersten Halbjahr setzte sich die positive Entwicklung auch im dritten Quartal fort: Von Jänner bis September 2024 stieg das Passagieraufkommen in der Flughafen-Wien-Gruppe inklusive der Auslandsbeteiligungen Malta Airport und Flughafen Kosice im Vergleich zum Vorjahr auf insgesamt 31.626.531 Passagiere (+9,1%). Am Standort Wien legte die Zahl der Passagiere auf 24.119.913 (+7,2%) zu. Die Zahl der Flugbewegungen stieg in Q1-3/2024 auf 177.356 (+5,9%) Starts und Landungen. Der durchschnittliche Sitzladefaktor lag mit 81,1% konstant auf dem hohen Niveau des Vorjahres. Das Frachtaufkommen stieg im Vergleich zum Vorjahr signifikant auf 216.360 Tonnen (Luftfracht und Trucking, +19,7%). Der Flughafen Malta verzeichnete in Q1-3/2024 einen starken Passagieranstieg auf 6.896.928 Reisende (+15,5%). Der Flughafen Kosice verzeichnete ein Passagierwachstum auf 609.690 Reisende (+18,3%). Beide Auslandsbeteiligungen erzielten in den letzten Monaten höhere Passagiervolumina als im Vergleichszeitraum 2019. Q1-3/2024: Umsatzplus auf € 792,5 Mio. (+13,3%) und Anstieg bei Periodenergebnis auf

€ 207,0 Mio. (+19,4%) Im Q1-3/2024 erzielte die Flughafen-Wien-Gruppe einen Umsatz von € 792,5 Mio., was einem Anstieg um 13,3% gegenüber dem Q1-3/2023 entspricht. Das EBITDA erhöhte sich im Vorjahresvergleich auf

€ 368,1 Mio. und das EBIT verbesserte sich auf € 268,7 Mio. Das Periodenergebnis vor Minderheiten ist in Q1-3/2024 auf € 207,0 Mio. gestiegen. Der Ergebniszuwachs ist auf die gute operative Entwicklung und ein klar positives Finanzergebnis zurückzuführen. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit beläuft sich auf € 322,1 Mio. (Q1-3/2023: € 286,1 Mio.). Umsatz- und Ergebnisentwicklung in allen Segmenten Die Umsätze des Segments Airport stiegen in Q1-3/2024 im Vergleich zum Vorjahr auf € 381,9 Mio., das Segment-EBIT verbesserte sich auf € 117,0 Mio. Das Segment Handling & Sicherheitsdienstleistungen verzeichnete bei den Umsatzerlösen im Vergleich zum Q1-3/2023 einen Anstieg auf € 133,9 Mio., das Segment-EBIT stieg auf € 10,9 Mio. Darin sind auch die Sicherheitsdienstleistungen der VIAS sowie die Abfertigungsdienstleistungen der Vienna Airport FBO (VAF) und Vienna Passenger Handling Services (VPHS) enthalten. Im Segment Retail & Properties erhöhte sich der Umsatz in Q1-3/2024 im Vergleich zum Vorjahr auf € 151,8 Mio. und das Segment-EBIT auf € 72,2 Mio. Die Umsätze des Segments Malta stiegen in Q1-3/2024 im Vorjahresvergleich auf € 107,8 Mio., das Segment-EBIT belief sich auf € 59,5 Mio. Investitionen In Q1-3/2024 wurden in Summe € 131,0 Mio. (Q1-3/2023: € 61,2 Mio.) in immaterielles Vermögen, Sachanlagen sowie in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien investiert bzw. als Anzahlung geleistet. Das größte Investitionsprojekt am Standort Wien betrifft die Süderweiterung mit € 54,4 Mio. Am Flughafen Malta wurden in Q1-3/2024 insgesamt € 39,7 Mio. investiert. Prognose für Passagierentwicklung 2024: Mehr als 39 Mio. Passagiere in der Flughafen-Wien-Gruppe und mehr als 30 Mio. Passagiere am Standort Wien erwartet Die verbleibenden Monate im Jahr 2024 werden weiteren Aufschwung bringen: Für den Standort Wien erwartet der Flughafen Wien mehr als 30 Mio. Reisende im Gesamtjahr 2024 und für die Flughafen-Wien-Gruppe (inkl. Beteiligungen) mehr als 39 Mio. Reisende. Finanz-Guidance 2024 Der Flughafen Wien geht für die Gruppe davon aus, bis Jahresende einen Umsatz von über € 1 Mrd., ein EBITDA von über € 400 Mio. und ein Periodenergebnis vor Minderheiten von zumindest € 220 Mio. zu erreichen. Die Investitionen 2024 werden bei über € 200 Mio. erwartet. Die aktuelle Passagier- und Finanz-Guidance erfolgt unter der Annahme, dass zu keinen weiteren geopolitischen Auswirkungen oder massiven Verkehrsbeschränkungen kommt. Verkehrsentwicklung Oktober 2024: Mehr Passagiere als 2019 Flughafen-Wien-Gruppe mit 3,8 Mio. Passagieren im Oktober 2024 Im Oktober 2024 verzeichnete die Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) einen starken Anstieg auf 3.836.309 Reisende (+8,0% zu Oktober 2023). Standort Wien: 3,0 Mio. Passagiere im Oktober 2024 Am Standort Flughafen Wien hat das Passagieraufkommen im Oktober 2024 auf 2.954.291 Reisende (+7,8% gegenüber Oktober 2023) und damit gegenüber dem Vorkrisenniveau (Oktober 2019) um 3,7% zugelegt. Verkehrsentwicklung im Detail Die Zahl der Lokalpassagiere stieg in Wien im Vergleich zum Vorjahr auf 2.248.473 (+7,7%), die Zahl der Transferpassagiere um 8,0% auf 696.276. Die Flugbewegungen verzeichneten im Oktober 2024 einen Anstieg auf 21.824 (+6,3%). Die Fracht bewegt sich mit 29.427 Tonnen um 35,6% signifikant über dem Vorjahr. Im Oktober 2024 stieg das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa auf 1.027.140 Passagiere (+6,8% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im Oktober 2024 insgesamt 246.384 Passagiere (+13,1%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 52.895 Passagiere (+26,2%) und nach Afrika 37.201 (+7,5%). In den Nahen und Mittleren Osten reisten im Oktober 2024 insgesamt 65.538 Passagiere (-18,4%) und in den Fernen Osten 59.731 Passagiere (+23,7%). Die Flughafen Wien-Beteiligungen entwickeln sich ebenfalls sehr gut: Der Flughafen Malta verzeichnete im Oktober 2024 im Vergleich zum Vorjahr einen Zuwachs beim Passagieraufkommen auf 838.393 Reisende (+8,7%) und liegt damit bereits 19,2% über dem Vorkrisenniveau (2019). Der Flughafen Kosice legte auf 43.625 (+6,1%) Passagiere zu und liegt mit 21,9% über dem Wert vom Vorkrisenjahr 2019. Kumuliertes Passagieraufkommen Jänner bis Oktober 2024: +7,3% in Wien und +9,0% in der FWAG-Gruppe Von Jänner bis Oktober 2024 legte das Passagieraufkommen am Flughafen Wien gegenüber dem Vorjahr um 7,3% auf kumuliert 27.074.204 Fluggäste zu - und liegt damit 1,0% über dem Vorkrisenniveau 2019. Das Frachtaufkommen stieg von Jänner bis Oktober 2024 um 21,4% auf 245.788 Tonnen. In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) stiegen die Passagierzahlen in diesem Zeitraum um 9,0% auf 35.462.840 Reisende. Details zu den Verkehrszahlen finden sich in der nachstehenden Tabelle. Verkehrsentwicklung Oktober 2024 Flughafen Wien (VIE) 10/2024 Diff. % 2023 01-10/2024 Diff.% 2023 Passagiere an+ab+transit 2.954.291 +7,8 27.074.204 +7,3 Lokalpassagiere an+ab 2.248.473 +7,7 21.004.363 +8,6 Transferpassagiere an+ab 696.276 +8,0 5.986.478 +2,6 Bewegungen an+ab 21.824 +6,3 199.180 +5,9 Cargo an+ab in to 29.427 +35,6 245.788 +21,4 MTOW in to 932.572 +8,5 8.528.206 +8,5 Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) 10/2024 Diff. % 2023 01-10/2024 Diff. % 2023 Passagiere an+ab+transit 838.393 +8,7 7.735.321 +14,7 Lokalpassagiere an+ab 837.455 +8,9 7.725.181 +15,0 Transferpassagiere an+ab 938 -60,3 10.082 -61,7 Bewegungen an+ab 5.485 +8,4 50.379 +14,3 Cargo an+ab (in to) 2.004 +0,9 18.002 +14,9 MTOW (in to) 213.498 +7,6 1.952.639 +13,4 Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) 10/2024 Diff. % 2023 01-10/2024 Diff. % 2023 Passagiere an+ab+transit 43.625 +6,1 653.315 +17,4 Lokalpassagiere an+ab 43.625 +6,1 653.315 +17,4 Transferpassagiere an+ab 0 n.a. 0 n.a. Bewegungen an+ab 372 +15,5 5.076 +24,6 Cargo an+ab (in to) 1 +24,9 3 +194,3 MTOW (in to) 9.979 +2,8 155.859 +16,1 Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) 10/2024 Diff. % 2023 01-10/2024 Diff. % 2023 Passagiere an+ab+transit 3.836.309 +8,0 35.462.840 +9,0 Lokalpassagiere an+ab 3.129.553 +8,0 29.382.859 +10,4 Transferpassagiere an+ab 697.214 +7,7 5.996.560 +2,3 Bewegungen an+ab 27.681 +6,9 254.635 +7,8 Cargo an+ab (in to) 31.432 +32,7 263.793 +20,9 MTOW (in to) 1.156.049 +8,3 10.636.704 +9,5

Hinweis: Gesamtzahl der Passagiere enthält Lokal-, Transfer- und Transitpassagiere.

Aufrollung der Verkehrsdaten. Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung in € Mio. Q1-3/2024 Q1-3/2023 Umsatzerlöse 792,5 699,4 Sonstige betriebliche Erträge 11,2 8,4 Betriebsleistung 803,7 707,8 Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen -40,2 -39,3 Personalaufwand -281,8 -246,4 Sonstige betriebliche Aufwendungen -120,9 -89,9 Wertaufholung/Wertminderung auf Forderungen 5,0 -2,2 Anteilige Periodenergebnisse at-Equity Unternehmen 2,3 2,3 Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)

368,1 332,2 Planmäßige Abschreibungen -99,4 -97,4 Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 268,7 234,9 Beteiligungsergebnis ohne at-Equity Unternehmen 0,8 0,4 Zinsertrag 12,9 10,6 Zinsaufwand -1,9 -9,2 Sonstiges Finanzergebnis 0,2 -0,1 Finanzergebnis 11,9 1,7 Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) 280,6 236,6 Ertragsteuern -73,7 -63,3 Periodenergebnis 207,0 173,3 Davon entfallend auf: Gesellschafter der Muttergesellschaft 186,9 157,1 Nicht beherrschende Anteile 20,0 16,1 Ergebnis je Aktie (in €, verwässert = unverwässert) 2,23 1,87

Bilanzkennzahlen in € Mio. 30.09.2024 31.12.2023 AKTIVA: Langfristiges Vermögen 1.696,6 1.662,7 Kurzfristiges Vermögen 640,8 531,7 PASSIVA: Eigenkapital 1.637,8 1.556,4 Langfristige Schulden 293,4 292,6 Kurzfristige Schulden 406,2 345,4 Bilanzsumme 2.337,3 2.194,4 Nettoliquidität 435,4 361,9

Cashflow Rechnung in Mio. € Q1-3/2024 Q1-3/2023 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 322,1 286,1 aus Investitionstätigkeit -207,7 -259,3 aus Finanzierungstätigkeit -124,0 -101,5 Free-Cashflow 114,4 26,8 CAPEX1 131,0 61,2 ohne Finanzanlagen Der Bericht der Flughafen Wien AG über das erste Halbjahr vom 01. Jänner bis 30. September 2024 steht dem Publikum der Gesellschaft in A-1300 Flughafen sowie bei der Bank Austria, 1020 Wien, Rothschildplatz 1, zur Verfügung und ist unter http://www.viennaairport.com/unternehmen/investor_relations/publikationen_und_berichte abrufbar. Flughafen Wien, 14. November 2024 Der Vorstand Disclaimer/Haftungshinweis Alle in dieser Presseaussendung getroffenen Aussagen, die an die Zukunft gerichtet sind und auf künftige Entwicklungen der Flughafen Wien AG/Flughafen-Wien-Gruppe Bezug nehmen, beruhen auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensführung. Sollten die den Prognosen zugrunde liegenden Einschätzungen nicht eintreffen oder die im Risikobericht des Unternehmens beschriebenen Risiken eintreten, können die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von den zurzeit erwarteten abweichen. Trotz größter Sorgfalt erfolgen daher alle zukunftsbezogenen Aussagen ohne Gewähr und die Flughafen Wien AG/Flughafen-Wien-Gruppe übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen Rückfragehinweis: Konzernkommunikation Flughafen Wien AG Pressestelle

Peter Kleemann, Unternehmenssprecher Tel.: (+43-1-) 7007-23000 E-Mail: p.kleemann@viennaairport.com



Investor Relations

Bernd Maurer, Head of Capital Markets Tel.: (+43-1-) 7007-23126 E-Mail: b.maurer @viennaairport.com Website: www.viennaairport.com



14.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com