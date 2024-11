EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Sonstiges

DATAGROUP gewinnt kubus IT als neuen Kunden für die Bereitstellung von Workplace Services



14.11.2024 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pliezhausen, 14. November 2024. DATAGROUP hat eine neue Partnerschaft mit kubus IT geschlossen, dem IT-Dienstleister der AOK Bayern und AOK PLUS. Im Rahmen eines Vertrags im zweistelligen Millionenbereich wird DATAGROUP die Workplace Services für über 17.000 Arbeitsplätze übernehmen. Die kubus IT eGbR mit Sitz in Bayreuth ist seit 2008 IT-Dienstleister der AOK Bayern und AOK PLUS und betreut über 17.000 AOK-Anwender*innen. Im Zuge der neuen Partnerschaft wird DATAGROUP für die Bereitstellung und Betreuung der Arbeitsplatzinfrastruktur an mehr als 350 Standorten in Bayern, Sachsen und Thüringen verantwortlich sein. Dies umfasst unter anderem den Aufbau, Umzug, die Ergänzung und den Abbau der Hardwarekomponenten (IMAC-R), sowie begleitende Dienstleistungen wie Lagerhaltung, Entsorgung, Assetmanagement, Auftragsabwicklung und Reparaturservices. Die viermonatige Übergangsphase startet im Herbst 2024, bevor DATAGROUP den Betrieb ab Januar 2025 für eine Vertragslaufzeit von 48 Monaten offiziell übernimmt. Die Servicevereinbarungen garantieren dabei hohe Standards und eine zuverlässige Umsetzung der IT-Dienstleistungen. "Dieser Großauftrag schließt an unseren starken Auftragseingang in den letzten Monaten an und verdeutlicht die zunehmende Nachfrage im Bereich CORBOX Workplace Management", sagt Andreas Baresel, Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP. "Wir freuen uns darauf, kubus IT mit unserer langjährigen Erfahrung und unseren bewährten Services dabei zu unterstützen, hochverfügbare und effiziente IT-Arbeitsplätze bereitzustellen, die den spezifischen Anforderungen der AOK optimal gerecht werden." kubus IT setzt mit der Entscheidung für DATAGROUP auf das bewährte Managed Service Konzept der CORBOX, um die Qualität und Effizienz ihrer IT-Arbeitsplatzservices weiter zu steigern und die Digitalisierungsvorhaben der AOKs zu unterstützen. "Mit DATAGROUP haben wir einen starken Partner gefunden, der unsere IT-Services auf höchstem Niveau betreut", erklärt Franz Linner, Geschäftsbereichsleiter Anwenderbetreuung von kubus IT. "Die Zusammenarbeit ermöglicht es uns, noch flexibler und effizienter auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen und die digitale Transformation der AOKs in Bayern und Sachsen weiter voranzutreiben." Über DATAGROUP DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil. Terminvorschau Am 21. November 2024 wird DATAGROUP die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023/2024 veröffentlichen. Hierzu werden am selben Tag zwei Onlinekonferenzen mit Andreas Baresel, CEO/CFO, stattfinden. Anmeldung bitte unter folgenden Links: 10 Uhr: deutschsprachiger Investoren- & Pressecall: https://montegaconnect.de/event/r6u00pqeivrqz1yl55wm43eq8zshmol0 15 Uhr: englischsprachiger Investoren- & Pressecall: https://montegaconnect.de/event/1qf6xd30pyeiwysvg7e5mktfshe26me2 KONTAKT Anke Banaschewski

Unternehmenskommunikation

presse@datagroup.de



14.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com