HANNOVER (dpa-AFX) - Der Versicherer Talanx rechnet nach einem überraschend guten Sommer mit noch höheren Gewinnen im laufenden und im kommenden Jahr. Trotz höherer Katastrophenschäden erwartet Vorstandschef Torsten Leue für 2024 jetzt einen Rekordgewinn von mehr als 1,9 Milliarden Euro, wie der Konzern mit der Hauptmarke HDI und der Tochter Hannover Rück am Donnerstag in Hannover mitteilte. 2025 soll der Überschuss nun die Marke von 2,1 Milliarden Euro überschreiten. Damit legt Leue die Latte um jeweils 200 Millionen Euro höher.

Schon am Montag hatte Hannover Rück das Gewinnziel für 2024 von mindestens 2,1 Milliarden auf rund 2,3 Milliarden Euro angehoben. Grund dafür war ein positiver Steuereffekt. Dem im MDax gelisteten Talanx-Konzern gehört gut die Hälfte des Dax-Konzerns Hannover Rück - und unter dem Strich der entsprechende Anteil am Gewinn des weltweit drittgrößten Rückversicherers.

Dass Talanx' Gewinn 2024 und 2025 jetzt noch stärker steigen soll, liegt an der Erstversicherung. Ursprünglich hatte sich Vorstandschef Leue für 2025 sogar nur 1,6 Milliarden Euro vorgenommen, dieses Ziel aber zwischenzeitlich auf 2024 vorgezogen und auf mehr als 1,7 Milliarden Euro erhöht. Neue Ziele für die nächsten Jahre will der Konzern an seinem Kapitalmarkttag am 11. Dezember vorstellen./stw/bek/he