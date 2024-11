Berlin (ots) -Bumble, die "Women-first" Dating App, veröffentlicht die Dating Trends für das kommende Jahr. Eine Befragung* von über 40.000 Gen Z und Millennial Singles auf der Bumble App zeigt: Authentizität, Romantik und geteilte Nischeninteressen spielen beim Daten 2025 eine größere Rolle denn je. Gleichzeitig legen Singles zunehmend mehr Wert auf Stabilität und Planbarkeit sowie platonische Freundschaften, mit denen sie ihre Datingerlebnisse teilen können.Auch wenn der Diskurs rund ums Thema Dating in diesem Jahr ein Auf und Ab war, haben Singles das Thema Beziehung noch lange nicht abgeschrieben. Im Gegenteil: 75 % der Deutschen auf Bumble möchten im nächsten Jahr eine langfristige Partnerschaft finden. Dabei sind sie allerdings zu weniger Zugeständnissen bereit und Singles, vor allem Frauen, wissen für 2025 noch klarer, was sie wollen und was sie nicht mehr tolerieren, wenn es um Dating und Beziehungen geht. So geben zwei Drittel (66 %) der befragten Frauen an, ab sofort ehrlicher zu sich selbst sein und keine Kompromisse mehr eingehen zu wollen.Die 2025 Bumble Dating Trends:Micro-mance: Romantik erlebt 2025 ein echtes Comeback! Über die Hälfte (52 %) der Frauen weltweit bezeichnet sich selbst als romantisch, während für ein Drittel (37 %) der Frauen der Mangel an Romantik in der Vergangenheit negative Auswirkungen auf ihr Datingleben hatte. Ähnlich sieht es in Deutschland aus: Für mehr als die Hälfte (51 %) der Frauen hierzulande ist die Liebe eins der wichtigsten Dinge im Leben. Allerdings setzen Singles 2025 nicht auf große Gesten, sondern auf "Mikro-Romantik", also kleine, bedeutsame Handlungen wie das Teilen von Playlists und Memes oder einen morgendlichen Spaziergang mit Kaffee. Für 86 % der Singles weltweit ist das die moderne Art, Liebe zu zeigen.DWM (Date With Me): Vom gemeinsamen virtuellen Fertigmachen fürs Date über Ankündigungen der neuen Beziehung auf Social Media bis hin zu live gestreamten Trennungen - Datingerlebnisse werden zunehmend öffentlich geteilt. Laut Bumble wird dieser Trend 2025 noch relevanter: Zwei Fünftel (41 %) der Singles empfinden den authentischen Content, der nicht nur die Höhen, sondern auch die Tiefen im Dating- und Beziehungsleben einer Person zeigt, als positiv. Jede zweite Frau in Deutschland (51 %) sagt, sie fühle sich durch diese Transparenz weniger unsicher und einsam. Zudem inspiriert das Beobachten anderer dazu, realistischere Erwartungen an Beziehungen zu entwickeln, Warnsignale früh zu erkennen und schwierige Themen offener anzusprechen. Tatsächlich geben 36 % der deutschen Frauen an, dass authentischer, positiver Content übers Dating ihren Optimismus hinsichtlich ihres eigenen Liebeslebens fördert.Auf derselben (Fan-) Page: Ob Mikro-Communitys (wie Bücherclubs) oder Nischeninteressen (wie Töpferkurse) - fast die Hälfte (46 %) der Singles weltweit empfindet außergewöhnliche Interessen als attraktiv. Für jede zweite (49 %) Frau weltweit bedeutet ein authentisches Auftreten beim Dating, auch zu den eigenen Hobbys und Leidenschaften zu stehen. Das hilft nicht nur dabei, Gleichgesinnte zu erkennen, leichter in ein Gespräch zu starten und Gemeinsamkeiten zu finden, mehr als die Hälfte (52 %) der deutschen Singles sagt auch, gemeinsam für etwas zu schwärmen, sei eine Form der Intimität.Männer-Casting: Vom "Babygirl" bis "Men in Finance" - männliche Archetypen waren 2024 in der Popkultur allgegenwärtig und haben eine breite Diskussion darüber entfacht, was wir als ideale (oder weniger ideale) Eigenschaften sehen. Laut 33 % der Singles weltweit haben wir in diesem Jahr mehr über Rollenbilder und Stereotypen bei Männern gesprochen als je zuvor. Ähnlich wie viele Frauen empfinden allerdings auch viele Männer, im Falle der Befragung über ein Viertel (27 %), solche Klischees als störend, da sie zu falschen Annahmen über ihren Charakter und ihre Absichten führen könnten. Mit Blick auf 2025 ist für über die Hälfte (55 %) der deutschen Frauen klar, dass sich die Diskussion über Männlichkeit weiterentwickeln muss, damit Männer endlich für sich selbst definieren können, was positive Männlichkeit für sie bedeutet. Passend dazu finden knapp drei Viertel (72 %) der Frauen, dass es mehr als einen "richtigen" Weg gibt, ein Mann zu sein.Zukunftssicherheit: Globale Unsicherheit über Themen wie Finanzen, Jobsicherheit, Wohnsituation und Klimawandel wirken sich immer stärker auf das Dating- und Liebesleben aus. Die große Mehrheit (95 %) der Singles weltweit gibt an, Sorgen um die genannten Themen würden beeinflussen, wen sie daten und wie sie ihre Partnersuche gestalten. Für drei Fünftel (59 %) der Frauen spielt Stabilität daher jetzt eine noch größere Rolle - sie suchen Partner*innen, die emotional beständig, verlässlich und zielstrebig sind. Mit Blick auf die Zukunft des Datings können Singles erwarten, dass entsprechende Gespräche von Anfang an präsenter sein werden. Rund jede dritte (35 %) Frau in Deutschland möchte beim Dating ab sofort früher Klarheit über Themen wie Haushalt, Wohnen, Klimafragen und berufliche Ziele schaffen.Guys That Get It: Beim Dating ist ein Freundschaftstyp 2025 von besonderer Relevanz: der beste männliche Freund. Rund 30 % der Frauen weltweit und sogar 46 % in Deutschland sagen, dass sie heute viel offener mit ihren männlichen Freunden über ihr Datingleben sprechen als früher. Jede fünfte (22 %) Frau bittet ihren besten Freund sogar um eine Vorabeinschätzung potenzieller Matches. Die Mehrheit (54 %) verlässt sich außerdem auf die Erklärungen ihrer Freunde, um das Verhalten ihrer Dates besser verstehen zu können.Selby Drummond, CMO und Sprecherin bei Bumble, sagt:"Jedes Jahr fragen wir unsere Community weltweit nach ihren Ansichten rund ums Thema Dating - was ist neu, was wünschen sie sich und welche Trends prägen das kommende Jahr? 2025 wird sich das Dating weiterentwickeln: Wir sehen, dass Singles, insbesondere Frauen, noch klarer wissen, was sie in Bezug auf Dating und Beziehungen wollen und was sie nicht mehr hinnehmen möchten. Wir erleben einen starken Wandel hin zu mehr Echtheit und Offenheit. Die Menschen zeigen sich zunehmend transparenter, legen Wert auf Stabilität und nehmen sich Zeit, jemanden zu finden, der wirklich auf ihrer Wellenlänge ist und ihre Interessen und Werte teilt, bevor sie sich auf eine Beziehung einlassen."Hinweis für die Redaktionen:*Die Umfrage wurde von Bumble mittels einer internen Befragung zwischen dem 19. und 23. September 2024 mit einer Stichprobe von 41.294 Bumble Mitgliedern weltweit, einschließlich Deutschland, durchgeführt.Über Bumble:Bumble (https://apps.apple.com/us/app/bumble-dating-friends-app/id930441707?mt=8&pid=press&c=press-release), die erste 'Women-first' Dating and Social Networking App, wurde 2014 von Whitney Wolfe Herd gegründet. Bumble verbindet Menschen über Dating (Bumble Date), Freundschaften (Bumble For Friends) und professionelles Networking (Bumble Bizz). Bumble basiert auf der Überzeugung, dass gleichberechtigte Beziehungen entscheidend für ein gesundes und glückliches Leben sind. Die Bumble App basiert auf Freundlichkeit, Respekt und Gleichberechtigung - und dabei spielt die gesamte Bumble Community eine wichtige Rolle. Bumble macht seine Mitglieder für ihr Handeln verantwortlich und folgt dem Anspruch, einen Ort ohne Hass, Gewalt und Belästigung zu schaffen. 