Die Deutsche Telekom ist im dritten Quartal erneut bei allen wesentlichen Kennziffern gewachsen und hat dabei die Analystenprognosen zum größeren Teil übertroffen. Den Ausblick auf das neue Jahr erhöhte der Konzern. Statt ein bereinigtes EBITDA AL von 42,9 Milliarden Euro sollen es nun 43,0 Milliarden Euro werden. Die Telekom begründete das mit der leicht höheren Prognose der US-Tochter T-Mobile und auch höheren Erwartungen für das Europageschäft. Den freien Cashflow AL sieht die Telekom weiterhin 2024 bei 19 Milliarden. Das bereinigte Ergebnis je Aktie des Konzerns soll weiterhin über 1,75 Euro zu liegen kommen.

Die Zahlen zum dritten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 3. Quartal 2024* 3Q24 ggVj 3Q24 ggVj 3Q23 Umsatz 28.501 +3,4% 28.470 +3,3% 27.556 EBITDA AL bereinigt 11.096 +5,8% 11.045 +5,3% 10.486 Erg nach Steuern/Dritten berein. 2.335 +3,0% 2.396 +5,6% 2.268 Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.957 +54% k.A. -- 1.924 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,47 +2,2% 0,49 +6,5% 0,46 Free Cashflow AL 6.189 +32% 5.471 +17% 4.688 Umsatz Deutschland 6.465 +2,5% 6.434 +2,0% 6.308 Umsatz USA* 18.293 +3,7% 18.285 +3,7% 17.638 Umsatz Europa 3.110 +3,8% 3.115 +4,0% 2.995 Umsatz Systemgeschaeft 991 +3,2% 979 +2,0% 960 EBITDA AL bereinigt Deutschland 2.731 +3,5% 2.723 +3,2% 2.638 EBITDA AL bereinigt USA* 7.245 +6,7% 7.265 +7,0% 6.791 EBITDA AL bereinigt Europa 1.180 +7,8% 1.144 +4,5% 1.095 EBITDA AL bereinigt Systemgeschäft 102 +19% 87 +1,2% 86 * T-Mobile US hat ihre Zahlen am 23. Oktober 2024 veröffentlicht (3Q: Umsatz und das bereinigte EBITDA AL von T-Mobile US mit einem durchschn. Eurokurs von 1,098 US-Dollar umgerechnet (Vj: 1,088 US-D.)

AUSBLICK UNTERNEHMEN

TALANX (7:30h)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG 3. QUARTAL 3Q24 ggVj 3Q23 Versicherungsumsatz 12.466 +9% 11.411 EBIT 1.122 +40% 802 Ergebnis nach Steuern/Dritten 455 +1% 452 Ergebnis je Aktie bereinigt 1,73 -3% 1,78

Weitere Termine:

07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Grenke AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate (11:30 PK)

07:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 9 Monate (13:00 Earnings-Call)

07:30 DE/Nagarro SE, Ergebnis 3Q (13:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Adesso SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Aumann AG, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Mister Spex SE, Ergebnis 3Q

07:35 DE/MLP SE, Ergebnis 9 Monate

07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, ausführliches Ergebnis 3Q

07:50 DE/MBB SE, Ergebnis 3Q

07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Jost Werke SE, ausführliches Ergebnis 3Q

08:00 GB/Burberry Group plc, Ergebnis 1H

08:30 DE/Baywa AG, Ergebnis 9 Monate (10:30 PK; 08:30 Analystenkonferenz)

08:30 TW/Foxconn Technology Group , Ergebnis 3Q

10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 9 Monate

11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q

12:30 US/Walt Disney Co, Ergebnis 4Q

14:30 SE/Volvo AB, Kapitalmarkttag

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 9 Monate

18:10 DE/Patrizia SE, Ergebnis 9 Monate

Im Laufe des Tages

- DE/Allgeier SE, Ergebnis 3Q

- DE/Einhell Germany AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende GSK 0,15 GBP Shell 0,34 USD

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 11:00 BIP (2. Veröffentlichung) 3Q Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+0,9% gg Vj 1. Veröff.: +0,4% gg Vq/+0,9% gg Vj 2. Quartal: +0,2% gg Vq/+0,6% gg Vj 11:00 Industrieproduktion September Eurozone PROGNOSE: -1,2% gg Vm/-1,6% gg Vj zuvor: +1,8% gg Vm/+0,1% gg Vj - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 221.000 14:30 Erzeugerpreise Oktober PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 19.030,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 6.008,25 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 21.111,00 -0,2% Nikkei-225 38.627,91 -0,2% Schanghai-Composite 3.406,89 -0,9% Hang-Seng-Index 19.511,12 -1,6% +/- Ticks Bund -Future 131,43 -15 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 19.003,11 -0,2% DAX-Future 19.061,00 -0,4% XDAX 18.986,47 -0,4% MDAX 26.239,67 -0,8% TecDAX 3.332,79 -1,5% EuroStoxx50 4.740,34 -0,1% Stoxx50 4.255,98 +0,1% Dow-Jones 43.958,19 +0,1% S&P-500-Index 5.985,38 +0,0% Nasdaq-Comp. 19.230,74 -0,3% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,56 -22

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften wenig verändert in den Handel am Donnerstag. Das Geschehen ist weiter geprägt von den Unsicherheiten im Zusammenhang mit einer neuen US-Regierung unter Donald Trump ab Januar. Insbesondere die Ankündigung von zusätzlichen Zöllen auf Importe könnte die hiesigen Unternehmen empfindlich treffen. In dem Umfeld kommt es verstärkt zu Umschichtungen raus aus europäischen Aktien und rein in US-amerikanische. Im Fokus dürfte am Berichtstag aber ein letztes Aufbäumen der Berichtssaison stehen mit einer Flut von Unternehmenszahlen. An Konjunkturdaten steht die Bekanntgabe der US-Erzeugerpreise am Nachmittag an. Die am Vortag veröffentlichten US-Verbraucherpreise fielen im Rahmen der Erwartungen aus.

Rückblick: Kaum verändert - An den europäischen Börsen nahm die Angst vor Donald Trump zuletzt deutlich zu. Die Sorge, dass eine neuerliche "America first"-Politik massiv auf die Exporte in die USA drücken könnte, kam erneut zum Tragen. Händler sprachen von Umschichtungen: raus aus europäischen Aktien, rein in US-Werte. Der Euro sank im Nachklapp auf US-Inflationsdaten auf die tiefsten Stände seit über einem Jahr. Mit einem Freudensprung von 16 Prozent bei Just Eat Takeaway wurde der endlich erfolgte Verkauf der US-Tochter Grubhub gefeiert.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Der DAX verteidigte die Marke von 19.000 Punkten und schloss deutlich über Tagestief. Siemens Energy haussierten um 19 Prozent, die Aktie markierte ein Allzeithoch. Die Mittelfristziele wurden kräftig angehoben. Für RWE ging es um 6,1 Prozent nach oben. Die Geschäftszahlen lagen leicht über den Schätzungen. Dazu feierte der Markt ein Aktienrückkaufprogramm. Allianz rückten nach besseren Geschäftszahlen um 0,6 Prozent vor. Die Schaden-Kosten-Quote hatte sich stärker als gedacht verbessert. Für Renk ging es nach Zahlenausweis um 2,8 Prozent nach unten. Um die Jahresprognose zu erreichen, habe Renk im Schlussquartal viel zu tun, so JPM. Bei Bayer setzte sich die Baisse fort (-3,5%). Um 13,3 Prozent sprangen Auto1 nach einem Rekordquartal bei Absatz und Profitabilität nach oben. Ströer stiegen um 0,9 Prozent. Hier wurde ein Wachstum in der Außenwerbung erzielt. Dieser Bereich ist widerstandsfähiger als das extrem zyklische TV-Geschäft. Das zeigte die gesenkte Umsatzprognose von RTL (-14,1%). Prosiebensat1 gaben daher 6,6 Prozent nach. Knaus Tabbert senkte die Umsatzprognose erneut. Die Aktie brach um 33,2 Prozent ein.

XETRA-NACHBÖRSE

Recht lebhaft verlief der nachbörsliche Handel am Mittwoch nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz. Wichtige Unternehmensnachrichten habe es aber nicht gegeben. Die Aktien von Siemens Energy behaupteten ihr kräftiges Plus von 19 Prozent aus dem regulären Handel. Der Auftragseingang lag rund 25 Prozent über den Prognosen, die Mittelfristziele des Windanlagenbauers wurden kräftig angehoben. Die Titel wurden 0,2 Prozent fester getaxt.

USA - AKTIEN

