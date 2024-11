NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Auto1 von 8,90 auf 12,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Zahlen des Online-Gebrauchtwagenhändlers zum dritten Quartal seien ein klarer Beleg für die freigesetzte Dynamik des Geschäftsmodells, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Gewinnprognosen für 2025 und 2026 deutlich nach oben./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2024 / 22:28 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2024 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A2LQ884