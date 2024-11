Dalata Hotel Group PLC: POS-Transaction in Own -2

DJ Dalata Hotel Group PLC: POS-Transaction in Own Shares

Dalata Hotel Group PLC (DAL,DHG) Dalata Hotel Group PLC: POS-Transaction in Own Shares 14-Nov-2024 / 07:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Transaction in Own Shares ISE: DHG LSE: DAL Dublin and London: Dalata Hotel Group plc ("Dalata" or the "Company"), the largest hotel operator in Ireland with a growing presence in the United Kingdom and Continental Europe, announces that on Wednesday, 13 November 2024, it purchased a total of 125,951 of its ordinary shares of EUR 0.01 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin through Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, London Branch ("Berenberg"), in accordance with the terms of the share buyback programme announced on 15 October 2024 (the "Share Buyback Programme"). Date of purchase: 13/11/2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 125,951 Lowest price paid per share (EUR): 4.44 Highest price paid per share (EUR): 4.57 Volume weighted average price paid per share (EUR): 4.5113

The Group intends to cancel all of the repurchased shares.

Total voting rights:

Following settlement of the above purchases and cancellation of the Ordinary Shares purchased, the Company will have 214,625,166 Ordinary Shares in issue, each with one voting right. The Company holds no Ordinary Shares in treasury.

The total number of voting rights in the Company will therefore be 214,625,166 The above figure may be used by shareholders as a denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, Dalata Hotel Group plc under the Transparency (Directive 2004/109/EC) Regulations 2007.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Berenberg as part of the Share Buyback Programme.

Individual transactions:

Number of ordinary shares Transaction price (EUR Time of transaction (UK Transaction reference Trading Venue purchased share) Time) number 234 4.5300 08:00:13 1J4XA6LM4 Euronext Dublin 506 4.5300 08:00:13 1J4XA6LM5 Euronext Dublin 2,558 4.5650 09:36:45 1J4XA6OBS Euronext Dublin 581 4.5500 10:03:30 1J4XA6OUI Euronext Dublin 984 4.5500 10:03:30 1J4XA6OUG Euronext Dublin 156 4.5500 10:03:30 1J4XA6OUJ Euronext Dublin 737 4.5500 10:03:30 1J4XA6OUK Euronext Dublin 981 4.5500 10:36:31 1J4XA6PH5 Euronext Dublin 1,049 4.5500 10:36:31 1J4XA6PH3 Euronext Dublin 1,448 4.5500 10:36:31 1J4XA6PH4 Euronext Dublin 1,400 4.5500 10:36:31 1J4XA6PH8 Euronext Dublin 1,011 4.5500 10:36:31 1J4XA6PH9 Euronext Dublin 3,061 4.5500 10:36:31 1J4XA6PHA Euronext Dublin 1,097 4.5400 11:13:29 1J4XA6Q6C Euronext Dublin 3,587 4.5400 11:13:29 1J4XA6Q6B Euronext Dublin 2,562 4.5400 11:13:29 1J4XA6Q6D Euronext Dublin 3,882 4.5400 11:13:29 1J4XA6Q6E Euronext Dublin 3,616 4.5500 11:14:33 1J4XA6Q83 Euronext Dublin 5,535 4.5400 11:22:39 1J4XA6QDE Euronext Dublin 7,312 4.5400 11:22:39 1J4XA6QDD Euronext Dublin 7,352 4.5400 11:22:39 1J4XA6QDC Euronext Dublin 1,772 4.5400 11:22:39 1J4XA6QDF Euronext Dublin 500 4.5350 11:22:39 1J4XA6QDI Euronext Dublin 5,770 4.5400 11:22:39 1J4XA6QDJ Euronext Dublin 3,520 4.5200 11:22:45 1J4XA6QDK Euronext Dublin 1,221 4.5300 11:25:31 1J4XA6QF5 Euronext Dublin 3,066 4.5300 11:25:31 1J4XA6QF4 Euronext Dublin 640 4.5200 11:36:37 1J4XA6QLC Euronext Dublin 299 4.5200 11:36:37 1J4XA6QLF Euronext Dublin 101 4.5200 11:36:38 1J4XA6QLG Euronext Dublin 53 4.5200 11:36:40 1J4XA6QLM Euronext Dublin 31 4.5200 11:36:42 1J4XA6QLN Euronext Dublin 224 4.5200 11:52:56 1J4XA6QU3 Euronext Dublin 149 4.5200 11:52:56 1J4XA6QU4 Euronext Dublin 73 4.5200 11:52:58 1J4XA6QU5 Euronext

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 14, 2024 02:00 ET (07:00 GMT)

DJ Dalata Hotel Group PLC: POS-Transaction in Own -2-

Dublin 220 4.5200 12:00:28 1J4XA6QZW Euronext Dublin 220 4.5200 12:47:33 1J4XA6RQK Euronext Dublin 122 4.5200 13:01:12 1J4XA6RYL Euronext Dublin 68 4.5200 13:01:13 1J4XA6RYN Euronext Dublin 1,293 4.5300 13:49:45 1J4XA6SY9 Euronext Dublin 624 4.5300 13:53:30 1J4XA6T1O Euronext Dublin 1,007 4.5250 14:09:49 1J4XA6TD0 Euronext Dublin 377 4.5150 14:25:20 1J4XA6TKT Euronext Dublin 360 4.5150 14:25:20 1J4XA6TKU Euronext Dublin 1,638 4.5100 14:38:39 1J4XA6U0M Euronext Dublin 1,721 4.5100 14:38:40 1J4XA6U0Q Euronext Dublin 633 4.5100 14:38:40 1J4XA6U0S Euronext Dublin 519 4.5100 14:38:40 1J4XA6U0R Euronext Dublin 993 4.5000 14:44:16 1J4XA6U9R Euronext Dublin 1,064 4.5000 14:44:16 1J4XA6U9T Euronext Dublin 1,113 4.5000 14:44:16 1J4XA6U9S Euronext Dublin 101 4.4950 14:47:53 1J4XA6UJN Euronext Dublin 1,201 4.4950 14:50:06 1J4XA6UMZ Euronext Dublin 900 4.4950 14:50:06 1J4XA6UN0 Euronext Dublin 1,096 4.4950 14:50:06 1J4XA6UN2 Euronext Dublin 704 4.4950 14:50:06 1J4XA6UN1 Euronext Dublin 226 4.4950 14:50:06 1J4XA6UN3 Euronext Dublin 2,200 4.4900 14:53:19 1J4XA6UV9 Euronext Dublin 3,845 4.4900 14:53:19 1J4XA6UVA Euronext Dublin 1,721 4.4900 14:53:19 1J4XA6UVB Euronext Dublin 2,061 4.4900 14:53:19 1J4XA6UVC Euronext Dublin 1,832 4.4900 14:53:19 1J4XA6UVG Euronext Dublin 1,832 4.4850 15:07:16 1J4XA6VDY Euronext Dublin 2,847 4.4850 15:07:16 1J4XA6VDZ Euronext Dublin 500 4.4800 15:07:19 1J4XA6VEM Euronext Dublin 900 4.4800 15:07:19 1J4XA6VEN Euronext Dublin 276 4.4800 15:07:19 1J4XA6VEO Euronext Dublin 5,942 4.4650 15:11:11 1J4XA6VPV Euronext Dublin 221 4.4600 15:17:17 1J4XA6VVO Euronext Dublin 5,879 4.4500 15:21:17 1J4XA6W0Q Euronext Dublin 2,938 4.4400 15:25:49 1J4XA6WC9 Euronext Dublin 1,721 4.4400 15:25:49 1J4XA6WCA Euronext Dublin 1,154 4.4400 15:25:49 1J4XA6WCB Euronext Dublin 929 4.4450 15:29:03 1J4XA6WI9 Euronext Dublin 1,231 4.4450 15:41:00 1J4XA6WXE Euronext Dublin 1,649 4.4450 15:41:00 1J4XA6WXF Euronext Dublin 149 4.4400 16:02:45 1J4XA6XNP Euronext Dublin 398 4.4400 16:02:45 1J4XA6XNQ Euronext Dublin 275 4.4400 16:03:36 1J4XA6XOW Euronext Dublin 77 4.4400 16:04:08 1J4XA6XPB Euronext

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 14, 2024 02:00 ET (07:00 GMT)