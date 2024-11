HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Lanxess von 34 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen hätten die anhaltend überdurchschnittliche Leistung der zyklischen Sparte Advanced Intermediates und die unterdurchschnittliche Leistung des Kerngeschäfts Consumer Protection aufgezeigt, schrieb Analyst Andres Castanos-Mollor in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatzprognosen für die Jahre 2024 bis 2026 deutlich etwas nach unten./edh/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2024 / 17:36 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005470405