Berlin (ots) -Der Fahrzeugbestand in Deutschland wird elektrischer und digitaler. Das hat Folgen für die technische Sicherheit der Fahrzeuge, die bei der Hauptuntersuchung (HU) regelmäßig überprüft wird. Wie ist der Zustand der alternden Fahrzeugflotte in Deutschland? Welche Mängel haben die einzelnen Modelle? Wie schneiden E-Autos im Vergleich zu Verbrennern ab? Und wie entwickelt sich aktuell der Gebrauchtwagenmarkt? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt der "AutoBild TÜV-Report 2025".Seit über 50 Jahren ist der TÜV-Report die unabhängige Quelle für Verbraucher:innen, Hersteller und Politik, wenn es um den technischen Zustand der Fahrzeuge in Deutschland geht. In die Statistik fließen 10,2 Millionen Hauptuntersuchungen ein. Die Ergebnisse und unsere politischen Empfehlungen für eine zeitgemäße HU in Zeiten von Digitalisierung, Elektromobilität und Nachhaltigkeit stellen wir bei einer Online-Pressekonferenz vor, zu der wir Sie herzlich einladen.Zeit: Donnerstag, 21. November 2024, 10:00 UhrIhre Gesprächspartner sind:- Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer TÜV-Verband e.V.- Maurice Shahd, Chefredakteur AutoBild TÜV-ReportVideokonferenz per Microsoft Teams: Für den Zugang bitte hier klicken (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_NjU2MTZiMGYtZTk5Yi00NDA1LWEyYjktNDZhNDRkODZlMTMx%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22250680aa-0dab-43d1-b070-92cfcc6a67cd%22%2C%22Oid%22%3A%221fcff5a8-979d-4a92-9256-612e345503e7%22%7D)Teilnahme per Telefon: Tel. 069 566 081 262 | Telefonkonferenz-ID: 341 508 289#HINWEIS: TV- und Hörfunk-Redaktionen können sich für die Aufzeichnung von O-Tönen (auch vorab mit Sperrfrist) gerne bei uns melden.Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme kurz per E-Mail an presse@tuev-verband.de. Angemeldete Teilnehmer erhalten die PK-Unterlagen ca. 15 Minuten vor dem Start.Pressekontakt:Maurice ShahdPressesprecherTÜV-Verband e. V.Friedrichstraße 136 | 10117 Berlin030 760095-320, presse@tuev-verband.dewww.tuev-verband.de | www.linkedin.com/company/tuevverband |www.x.com/tuevverbandOriginal-Content von: TÜV-Verband e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65031/5908626