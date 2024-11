Nürnberg (ots) -Mit der nunmehr neunten Ausgabe des umfangreichen Nachhaltigkeitsberichts hat der Lebensmittel-Händler NORMA ein weiteres Mal die große Bedeutung von nachhaltiger Entwicklung im Unternehmen hervorgehoben. In dem gut 140 Seiten starken Bericht für das Jahr 2023 widmet sich der Discounter nicht nur den Themen "Optimierung der verwendeten Rohstoffe", "Lieferketten- und Sortimentsqualität", sondern geht zudem auch inhaltlich auf das Wohl der Mitarbeitenden, die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden sowie die gesamtgesellschaftliche Verantwortung des Unternehmens ein. Der Report berichtet transparent darüber, was 2023 in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien in Sachen Nachhaltigkeit passiert ist und an welchen Stellen auch in Zukunft intensiv gearbeitet wird: Für den fränkischen Discounter stand auch im vergangenen Jahr vor allem der Ausbau des Netzwerks regionaler Zulieferer, ein weiterwachsendes, umfangreiches Bio-Sortiment und die Expansion des Niederlassungs- sowie Filialnetzes im Fokus. Allesamt wichtige Hebel in der Nachhaltigkeitsstrategie. Auch die Reduktion von Verpackungsmüll und die Möglichkeit für Kundinnen und Kunden nachhaltige Entscheidungen zu treffen, bleiben Stellschrauben, die genutzt werden.Der jährlich freiwillig veröffentlichte Bericht wirft einen Blick auf die Strategie des Vorjahrs und ist darüber hinaus auch eine Richtschnur für zukünftige Maßnahmen. Er steht in gedruckter und digitaler Form auch auf der Website für Kundinnen und Kunden zur Verfügung.Ganzheitliche NachhaltigkeitsstrategieDie Bemühungen für mehr Nachhaltigkeit betreffen auch 2023 alle Ebenen von NORMA. Im Vordergrund stand dabei immer das Unternehmensversprechen "Mehr fürs Geld". Das macht sich gerade durch die unzähligen Auszeichnungen bemerkbar, die unabhängige Institute 2023 Produkten aus dem NORMA-Sortiment verliehen haben. Der Nürnberger Lebensmittel-Händler bewies mit 249 DLG-Medaillen für die Eigenmarke BIO SONNE im vergangenen Jahr erneut, dass Bio-Qualität mit Discountpreisen einhergeht. Auch die Revalidierung als GREEN BRAND belegte die Maßnahmen des Unternehmens hin zu einer enkelgerechten Zukunft. Auszeichnungen in Sachen Tierwohl, Regionalität und Klimaschutz zeigen, dass der Nürnberger Lebensmittel-Händler alle Bereiche im Unternehmen bedacht hat.Auch 2023 war die Modernisierung der Filialen und Niederlassungen ein großes Thema innerhalb der Nachhaltigkeitsoffensive. Beispielsweise brachte die Umstellung auf LED-Leuchtmittel deutliche Stromeinsparungen. Die neue Niederlassung in Gerolzhofen, die im Mai 2023 eröffnet wurde, ist zudem das modernste Logistikzentrum des fränkischen Discounters und trägt mit neuer Technik wie einer Photovoltaikanlage und einer strategischen Lage zur Reduzierung von Emissionen bei.Auch die Mitarbeitenden des Lebensmittel-Discounters profitieren von der nachhaltigen Denkweise. So wird beispielsweise ein besonderes Augenmerk auf die Nachwuchsinitiative gelegt. Die Auszubildenden und dualen Studierenden erhalten nicht nur eine Top-Ausbildung, sondern durften sich 2023 auch über eine überdurchschnittliche Ausbildungsvergütung freuen. Darüber hinaus sind die Aufstiegschancen im Unternehmen nach der Ausbildung ideal für einen erfolgreichen Karrierestart und ermöglichen so ein nachhaltiges Fortbestehen von NORMA."Wir leben Nachhaltigkeit im Unternehmen - das soll der Nachhaltigkeitsbericht transparent darstellen. Die Verbindung von Discount und nachhaltigem Handeln ist heute wichtiger denn je und wir zeigen seit mittlerweile neun Jahren, dass das durchaus möglich ist. Der Report dient mit den zahlreichen vergangenen Erfolgen besonders der Motivation von Mitarbeitenden, Zulieferern oder Verbraucherinnen und Verbrauchern, weiter gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Denn selbst die kleinsten Entscheidungen für mehr Nachhaltigkeit machen in der Summe einen großen Unterschied. Genau das versuchen wir bei NORMA jeden Tag umzusetzen und veranschaulichen mit dem Bericht, was möglich ist", betont Christian Sitzmann, Mitglied der Geschäftsleitung und Verantwortlicher für Corporate Responsibility bei NORMA.Der NORMA-Nachhaltigkeitsbericht erscheint in gedruckter Form und ist zudem online abrufbar: https://www.norma-online.de/de/unternehmen/verantwortung/nachhaltigkeitsbericht 