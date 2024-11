EQS-News: Reply SpA / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/9-Monatszahlen

Alle Wirtschafts- und Finanzindikatoren gestiegen: Konzernumsatz von 1.666,9 Millionen Euro (1.548,0 zum 30. September 2023)

EBITDA von 275,5 Millionen Euro (235,8 zum 30. September 2023)

EBIT von 224,2 Millionen Euro (187,7 zum 30. September 2023)

Vorsteuergewinn von 216,0 Millionen Euro (170,3 zum 30. September 2023)

Positive Netto-Finanzposition in Höhe von 312,6 Millionen Euro. Der Verwaltungsrat von Reply [EXM, STAR: REY] hat heute die Ergebnisse zum 30. September 2024 genehmigt. Der Konzernumsatz der Gruppe erreichte in den ersten neun Monaten des Jahres 1.666,9 Millionen Euro, ein Anstieg von 7,7% gegenüber den per 30. September 2023 verzeichneten 1.548,0 Millionen Euro. Die Indikatoren waren in diesem Zeitraum positiv. Das konsolidierte EBITDA betrug 275,5 Millionen Euro oder 16,5% des konsolidierten Umsatzes. Im September 2023 EBITDA bei 235,8 Millionen Euro. Das EBIT, von Januar bis September, betrug 224,2 Millionen Euro, was 13,4% des Konzernumsatzes entspricht. Der entsprechende Wert für 2023 betrug 187,7 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Steuern betrug von Januar bis September 2024 216,0 Millionen Euro, was 13,0% des Umsatzes entspricht. Im September 2023 betrug der Ergebnis vor Steuern 170,3 Millionen Euro. Im dritten Quartal des Jahres entwickelte sich der Konzern mit einem Konzernumsatz von 552,6 Millionen Euro positiv verglichen mit 509,1 Millionen Euro im 3. Quartal 2023. Das EBITDA betrug von Juli bis September 2024, 95,0 Millionen Euro, bei einem EBIT von 77,5 Millionen Euro und einem Ergebnis vor Steuern von 69,7 Millionen Euro. Die Nettofinanzposition der Gruppe belief sich zum 30. September 2024 auf plus 312,6 Millionen Euro. Die Nettofinanzposition zum 30. Juni 2024 war plus 234,8 Millionen Euro. "Reply konnte in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 sehr gute Ergebnisse erzielen, sowohl in Bezug auf den Umsatz als auch auf die Marge", erklärte Mario Rizzante, Vorstandsvorsitzender von Reply, am Ende der Vorstandssitzung. "Insbesondere der Abschluss des dritten Quartals lässt uns zuversichtlich auf die kommenden Monate blicken." "Die Stärke von Reply ist die Fähigkeit, Innovation zu erfassen und für die Transformationsbedürfnisse von Unternehmen nutzbar zu machen", fährt Mario Rizzante fort. "2023 war das Jahr der künstlichen Intelligenz, mit Projekten, die darauf abzielten zu verstehen, wo und wie diese neue Form der Nutzung von Wissen und Daten eingeführt werden kann. In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 haben wir außerdem eine stärkere Sensibilisierung der Unternehmen für die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz erlebt. Wir haben mit unseren Kunden zusammengearbeitet, um gemeinsam wirklich effektive Geschäftsanwendungen und -einsätze zu definieren. Unsere spezialisierten Gruppen haben Arbeitsmethoden und architektonische Referenzrahmen entwickelt, die sowohl das Potenzial der KI voll ausschöpfen und gleichzeitig die Sicherheits- und Datenschutzniveaus gewährleisten, die für die Anwendung in Kernsystemen und -prozessen für Unternehmen unerlässlich ist." "Heute", so Mario Rizzante abschließend, "haben alle Unternehmen der Reply-Gruppe auch künstliche Intelligenz im Angebot, und alle unsere neuen Start-ups und Akquisitionen zielen darauf ab, unser Portfolio an Beratungskompetenz und Systemintegration im Bereich der KI zu vervollständigen und zu bereichern. Unser Ziel ist es, Reply als High-Tech-Akteur zu positionieren, der seine Kunden bei der Schaffung der neuen digitalen Wirtschaft unterstützen kann. Unsere finanzielle Stabilität und kontinuierliche Investitionen in neue Technologien machen uns bereit für die Zukunft, die vor uns liegt."

Der für die Erstellung der Buchungsbelege des Unternehmens zuständige Dr. Giuseppe Veneziano erklärt gemäß Absatz 2 des Artikels 154-bis des konsolidierten Finanzgesetzes, dass die in dieser Mitteilung enthaltenen Buchhaltungsdaten den dokumentierten Ergebnissen, den Bilanzbüchern und Rechnungsunterlagen entsprechen.

REPLY Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen auf der Basis neuer Kommunikationskanäle und digitaler Medien. Reply besteht aus einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen und unterstützt die führenden europäischen Industriekonzerne in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie Verwaltungsbehörden bei der Definition und Entwicklung von Geschäftsmodellen, die durch die neuen Paradigmen von AI, Cloud Computing, Digital Media und das Internet der Dinge ermöglicht werden. Die Dienstleistungen von Reply umfassen: Beratung, System Integration und Digital Services. www.reply.com

f.zappelli@reply.com

Tel. +39 011 771 1594



Ansprechpartner für Investor Relations Riccardo Lodigiani

r.lodigiani@reply.com

Tel. +39 011 771 1594

Michael Lückenkötter

m.lueckenkoetter@reply.com

14. November 2024 Diese Pressemitteilung ist eine Übersetzung, die italienische Version hat Vorrang



