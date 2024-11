Bonn (ots) -Nach dem Ende der Ampelkoalition und dem Rücktritt der bisherigen Parteispitze trifft sich Bündnis 90/Die Grünen vom 15. bis 17. November in Wiesbaden zur Bundesdelegiertenkonferenz. Auf dem Parteitag soll eine neue Führung gewählt werden. Als Nachfolger der bisherigen Parteispitze kandidieren die parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium, Franziska Brantner, und der Bundestagsabgeordnete Felix Banaszak. Wenige Monate vor einer möglichen Neuwahl des Bundestages stehen zudem die Wahl eines neuen Vorstands und die Nominierung eines Spitzenkandidaten an - voraussichtlich Robert Habeck.phoenix wird vor Ort unter anderem Interviews mit Vizekanzler Robert Habeck, dem Wahlkampfleiter Andreas Audretsch und den designierten Parteivorsitzenden Franziska Brantner und Felix Banaszak führen.phoenix überträgt den Parteitag am Freitag ab 18.00 Uhr, am Samstag ab 11.30 Uhr und am Sonntag ab 10.00 Uhr Uhr live. Jeannette Klag moderiert für phoenix durch den Parteitag, Karl-Rudolph Korte, Politikwissenschaftler an der Uni Duisburg-Essen, ordnet mit ihr das Geschehen ein. Off-Kommentator ist Erhard Scherfer während Daniel Schröder und Britta Kuck als Saal-Reporter Stimmen und Eindrücke der Delegierten einfangen.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5908774