Der dramatische Kurssturz der Super Micro Computer-Aktie will einfach nicht zu Ende gehen. Am Mittwoch sackte die Aktie des Serverherstellers um weitere -6% im US-Handel auf ein neues Jahres- und zugleich 12-Monatstief ab. Verlassen Anleger hier ein sinkendes Schiff oder hat Super Micro Computer noch eine Chance auf eine Stabilisierung? Hiobsbotschaften reißen nicht ab Die Hiobsbotschaften des Serverspezialisten wollen nicht abreißen. In den letzten ...

