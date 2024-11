NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Analyst Andrew Wilson schrieb in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung, der Industriekonzern habe im vierten Geschäftsquartal auf allen Ebenen die Erwartungen übertroffen. Der Analystenkonsens liege innerhalb der Zielspannen für das Jahr 2025./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2024 / 07:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2024 / 07:08 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0007236101