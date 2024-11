Stuttgart (ots) -In den Medienhäusern der ARD, vor Ort in den Schulen und digital: Mehr als 15.500 Schülerinnen und Schüler waren gestern (13.11.) beim sechsten ARD Jugendmedientag dabei - gut 1.000 mehr als im vergangenen Jahr. Mit anderen Medienhäusern hat die ARD 2024 zum "Jahr der Nachricht" erklärt, deshalb lag der Schwerpunkt des diesjährigen deutschlandweiten Aktionstags auf diesem Thema: Woher bekommen Journalistinnen und Journalisten ihre Informationen? Was kann man tun, um Desinformation zu entlarven? Und welche Regeln gelten für die Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks?Von den Herausforderungen des Journalistenberufs erfahrenIn mehr als 200 Workshops der ARD-Landesrundfunkanstalten konnten die Jugendlichen Fragen stellen, diskutieren und selbst Medien machen. Sie erfuhren beispielsweise, wie ARD-Journalistinnen und -Journalisten vorgehen, wenn sie über kontrovers diskutierte Themen berichten, mit welchen Herausforderungen Korrespondentinnen und Korrespondenten in Ländern mit eingeschränkter Pressefreiheit kämpfen, und worauf Nutzerinnen und Nutzer von Nachrichten auf TikTok und Instagram achten sollten.Medienbeiträge selbst produzierenUnter Anleitung von Profis konnten die Schülerinnen und Schüler recherchieren, Videos drehen, Sharepics produzieren, Audiobeiträge aufnehmen und die Studios und Produktionsräume der Medienhäuser kennenlernen. Dutzende ARD-Journalistinnen und Journalisten waren außerdem in Schulen unterwegs, um in Workshops Einblicke in ihre Arbeit zu geben.Interaktive Live-Streams zum Thema NachrichtenErgänzend stellte die ARD ein umfangreiches digitales Angebot bereit. Neben zahlreichen Online-Workhops lief den ganzen Vormittag lang auf ARD alpha ein Live-Stream mit "Studio News": Journalistinnen und Journalisten gaben Tipps für den Umgang mit belastenden Nachrichten, erklärten wie sie Fakten checken, erzählten aus ihrem Arbeitsalltag und beantworteten Fragen der Jugendlichen. Auch Tagesthemen-Moderatorin Jessy Wellmer war zu Gast, die gemeinsam mit dem als "Netzlehrer" bekannten Gymnasiallehrer Bob Blume die Patenschaft über den diesjährigen ARD Jugendmedientag übernommen hatte.Der ARD Jugendmedientag findet seit 2019 statt. Er richtet sich an Schulklassen ab der achten Jahrgangsstufe und ist eine deutschlandweite Gemeinschaftsaktion von BR, hr, mdr, NDR, radio bremen, rbb, SR, SWR, WDR und dem ARD Hauptstadtstudio.Pressekontakt:ARD-Kommunikation, pressestelle@ard.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/5908809