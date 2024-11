Tesla will das im Oktober vorgestellte Cybercab nach Europa bringen - wenn auch vorerst nur als Ausstellungsstück. Das Robotaxi soll in ausgewählten Tesla Stores in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden, Schweden und Norwegen präsentiert werden. Den Auftakt der Europa-Tour macht Deutschland: In Berlin wird das Cybercab im Tesla Store in der Mall of Berlin vom 22. November bis zum 8. Dezember 2024 zu sehen sein. Parallel dazu ...

