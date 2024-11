München (ots) -Die GSG Genii Software Group ("GENII") hat heute bekanntgegeben, dass sie mit der PLANAT GmbH ("PLANAT") einen der größten unabhängigen Anbieter von ERP-Software für die Fertigung in Deutschland erworben hat. Mit der 1981 gegründeten PLANAT baut GENII neben dem Bereich Prozessfertigung, in dem GENII bereits heute mit GUS ERP eine führende Position besitzt, die Marktpräsenz im Diskreten Fertigungsmarkt, in dem GENII bereits durch den niederländischen ERP-Anbieter, Isah, vertreten ist, auch in DACH weiter aus.Die Kunden von PLANAT, von denen sich die meisten in Deutschland befinden, sind typischerweise mittelständische Fertigungsunternehmen mit bis zu 150 Nutzern. Diese profitieren von der funktional umfassenden Kern-ERP-Suite des Unternehmens, kombiniert mit modularen Ergänzungen, um unterschiedlichste Fertigungsnischen abzudecken. PLANAT bedient seit Jahren erfolgreich Fertigungsspezialisten in den Bereichen Metallverarbeitung, Kunststoffverarbeitung, Elektroengineering und Kabelproduktion, was sich in einem soliden historischen Umsatzwachstum widerspiegelt.Christian Biebl, Geschäftsführer von PLANAT und Vertriebsleiter, sagte: "Wir freuen uns sehr, nun Teil von GENII Gruppe zu sein. Tiefe Branchenexpertise kombiniert mit umfangreicher Investitionsbereitschaft, werden es uns ermöglichen, unseren Kunden auch weiterhin die besten Fertigungslösungen bieten zu können. Darüber hinaus wird die Expertise innerhalb der Gruppe beispielsweise im Bereich Künstlicher Intelligenz und cloudbasierter Technologien uns helfen, unsere Lösungen zukunftssicher zu machen und so sicherzustellen, dass unsere Kunden sowohl heute als auch langfristig durch bestmögliche Software-Unterstützung ihrer unternehmenskritischen Prozesse erfolgreich sind."Matthias Siekmann, Group CEO von GENII, erklärte: "Die Übernahme von PLANAT ist ein weiterer Schritt, ein Dach für marktführende und Spezial-Unternehmenssoftware zu bieten und erste Anlaufstelle für die Unterstützung geschäftskritischer Prozesse zu sein. Wir haben nun ein noch breiteres Angebot innerhalb der Gruppe für die unterschiedlichen Marktsegmente im Bereich Fertigung. Mit unseren starken Investitionsmöglichkeiten sowie der finanziellen Stärke von GENII werden wir PLANAT ermöglichen, zu wachsen und den Marktanteil im DACH-Markt für Diskrete Fertigungslösungen weiter auszubauen."ÜBER PLANATDie PLANAT GmbH (www.PLANAT.de) bietet mit der skalierbaren ERP-Standardsoftware FEPA einen flexiblen IT-Service "Made in Germany" für den produzierenden Mittelstand. In der Basisversion verantwortet die Software Vertrieb, Beschaffung, Logistik, Produktionsplanung und -steuerung mit Betriebsdatenerfassung und betriebswirtschaftliche Anwendungen. On top können bedarfsgerechtbranchenspezifische Softwareinhalte integriert und diverse Add-ons, wie z. B. ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) oder Customer-Relationship-Management (CRM), eingesetzt werden. Das innovative, modulare Softwarekonzept ergänzt PLANAT seit 1981 durch branchenspezifische Beratung sowie durch verlässlichen Support.ABOUT GENII SOFTWARE GROUPDie GENII Software Group (www.gsg-genii.com) bietet führende, branchenspezifische Softwarelösungen und Dienstleistungen, die explizit für die Bedürfnisse von mittelständischen Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen entwickelt wurden. Mit ihrer Branchenkenntnis und persönlichen Kundenbeziehungen ist die Unternehmensgruppe vertrauensvoller Partner und fachkundiger Berater ihrer Kunden. Sie unterstützt diese bei der Digitalisierung der Kernprozesse. GENII hat ihren Sitz in München und wird durch von Bregal Unternehmerkapital beratende Fonds und Elvaston unterstützt.GENII besteht aus fünf auf bestimmte Branchen ausgerichteten Geschäftseinheiten: Fertigung, Einzelhandel, Großhandel/Distribution, öffentliche Verwaltung sowie Labore. Deren Branchenexpertise steht vor allem europäischen Kunden zur Verfügung, insbesondere in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH), in Skandinavien, den Benelux-Ländern, Großbritannien und Italien. GENII zählt über 2.800 Mitarbeitende an mehr als 25 Standorten bei einem kombinierten Gruppenumsatz von über 400 Millionen Euro.Pressekontakt:Kontakt: PLANAT GmbH,Schönbergstr. 45-47, 73760 Ostfildern (bei Stuttgart), Deutschland,Tel.: +49 (0)711-16756-0, E-Mail: software@PLANAT.de,Web: www.PLANAT.deAnsprechpartnerin: Cecilia Fischer - E-Mail: cecilia.fischer@planat.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Mühlhohle 2, 65205 Wiesbaden, Deutschland,E-Mail: team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.deOriginal-Content von: PLANAT GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69934/5908964