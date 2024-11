Erfurt (ots) -Das Leben als Teenager ist kompliziert, aber was passiert, wenn zwei sehr unterschiedliche Mädchen plötzlich Schwestern werden? KiKA zeigt mit "Glow" (WDR) ein packendes Drama über das unerwartete Zusammenwachsen einer Patchwork-Familie. Alle Folgen aus Staffel 1 und 2 sind bereits jetzt auf kika.de und im KiKA-Player sehen und ab 19. November 2024, montags bis freitags, um 13:40 Uhr bei KiKA."Glow" ist eine Produktion von NRK Super in Zusammenarbeit mit SVT (Sverige Television), DR (Danmarks Radio), YLE (Yleisradio) und NRK (Norsk rikskringkastung), mit Unterstützung von Nordvisjonen ("Glow I", 2023 und "Glow II", 2024). Verantwortlicher Redakteur beim WDR ist Nils Wohlfarth.Zum Inhalt: In einer Welt, in der familiäre Konstellationen immer vielfältiger werden, erzählt "Glow" die Geschichte von Jenny und Kim, die durch die neue Liebe ihrer Eltern plötzlich zu Stiefschwestern werden. Während Kim ihre Ruhe haben will, um sich auf die bevorstehende Aufnahmeprüfung an der Musikschule vorzubereiten, versucht Jenny, Kim näher zu kommen. Doch Kim weist ihre Annäherungsversuche zurück. Staffel 1 führt in elf Folgen behutsam in das Leben der Protagonistinnen ein, die trotz aller Unterschiede versuchen, ein Band der Verbundenheit zu knüpfen.Die sich anschließende Staffel 2 mit acht Folgen vertieft die emotionalen Verstrickungen und zeigt wie die beiden Mädchen immer wieder in komplexe Situationen geraten. Jenny kämpft mit Mobbing in der Schule und versucht, ihren sozialen Status zu erhöhen, indem sie den gutaussehenden Emilio für den Schulball gewinnen will. Da ihre Eltern finanziell eingeschränkt sind, steht sie vor der Herausforderung, ein besonderes Kleid zu bekommen. Ihre Lösungsversuche führen sie jedoch in weitere Probleme.Weitere Informationen finden Sie auf kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5909001