DJ MÄRKTE USA/Konsolidierung geht weiter - Halbleiter-Werte gesucht

DOW JONES--Die Indizes an der Wall Street geben am Donnerstag leicht nach. Mehr Musik spielt bei Einzelwerten, auch wenn die Berichtssaison in den letzten Zügen liegt. Der Dow-Jones-Index verliert am Mittag (Ortszeit) 0,2 Prozent auf 43.856 Punkte. Für den wesentlich breiteren S&P-500-Index und die Nasdaq-Indizes geht es in ähnlichem Umfang nach unten. Am Anleihemarkt geben die Renditen nach.

Die vor der Startglocke gemeldeten Erzeugerpreise für Oktober bewegen nicht, sie sind wie erwartet gegenüber dem Vormonat leicht gestiegen und bestätigen die Zinssenkungserwartungen. Ähnliches gilt für die wöchentlichen Arbeitsmarktzahlen, die einen Tick robuster als gedacht ausgefallen sind. Ohnehin waren bereits am Mittwoch die wichtigeren Verbraucherpreise berichtet worden, die ebenfalls nahe an den Erwartungen lagen.

Dazu wird aktuell am Markt auch mehr darüber spekuliert, wie sich die Preise unter der im Januar beginnenden zweiten Amtszeit Donald Trumps entwickeln werden. Die Überlegungen gehen dahin, dass Trumps protektionistische Wirtschaftspolitik, gepaart mit Steuersenkungen, eher preistreibend wirken dürfte.

Im Blick haben die Marktteilnehmer am Berichtstag noch diverse Reden von US-Notenbankern, wobei einem Auftritt von Fed-Chef Jerome Powell um 21.00 Uhr MEZ die meiste Aufmerksamkeit zukommen dürfte.

ASML-Zuversicht sorgt für Schwung im Technologiebereich

Etwas Bewegung in die Kurse des Halbleitersektors bringt ASML mit einer bestätigten Prognose für 2030. Dazu sehen die Niederländer weiter beträchtliches KI-Potenzial für ihr Geschäft mit Ausrüstung für die Halbleiter-Herstellung. Nvidia ziehen um 1,5 Prozent an, Intel gewinnen 1,4 Prozent und AMD steigen um 0,2 Prozent. Der Halbleiter-Sektor im S&P-500 rückt um 0,9 Prozent vor. ASML schlossen in Amsterdam 7,0 Prozent fester.

Cisco Systems verlieren dagegen 2,2 Prozent. Der Netzwerkausrüster hat einen niedrigeren Gewinn und Umsatz berichtet, übertraf damit allerdings gleichwohl die Erwartungen. Cisco erhöhte außerdem den Jahresausblick. Der Aktienkurs hat seit Jahresbeginn bereits um rund 20 Prozent zugelegt.

Walt Disney schnellen um 7,2 Prozent nach oben. Der Unterhaltungskonzern hat im Berichtsquartal unter anderem den Gewinn um 74 Prozent gesteigert. Dazu plant Disney, im kommenden Geschäftsjahr Aktien im Wert von 3 Milliarden Dollar zurückzukaufen und die Dividende zu erhöhen.

Super Micro Computer fallen nach dem 6-prozentigen Minus vom Vortag um weitere 10 Prozent. Der Hersteller von AI-Servern, dessen Geschäftsgebaren gerade vom Justizministerium geprüft wird, hatte mitgeteilt, mehr Zeit für die Ausarbeitung des Quartalsberichts zu benötigen. Super Micro sucht aktuell einen neuen Wirtschaftsprüfer, nachdem Ernst & Young (EY) Ende Oktober zurückgetreten war.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 43.856,49 -0,2% -101,70 +16,4% S&P-500 5.968,55 -0,3% -16,83 +25,1% Nasdaq-Comp. 19.183,51 -0,2% -47,22 +27,8% Nasdaq-100 20.982,30 -0,3% -53,86 +24,7% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,27 -1,8 4,29 -15,2 5 Jahre 4,28 -2,4 4,30 27,6 7 Jahre 4,35 -3,9 4,38 37,5 10 Jahre 4,41 -5,8 4,46 52,6 30 Jahre 4,57 -6,6 4,63 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7:35 Uhr Mi, 17:24 Uhr % YTD EUR/USD 1,0561 -0,0% 1,0552 1,0572 -4,4% EUR/JPY 164,72 +0,3% 164,47 164,03 +5,9% EUR/CHF 0,9378 +0,2% 0,9357 0,9343 +1,1% EUR/GBP 0,8313 +0,0% 0,8313 0,8316 -4,2% USD/JPY 156,00 +0,4% 155,86 155,18 +10,7% GBP/USD 1,2704 -0,0% 1,2694 1,2712 -0,2% USD/CNH (Offshore) 7,2437 +0,0% 7,2497 7,2436 +1,7% Bitcoin BTC/USD 89.019,70 -0,9% 89.911,75 93.196,25 +104,4% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,51 68,43 +0,1% +0,08 -3,2% Brent/ICE 72,42 72,28 +0,2% +0,14 -3,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 46,405 43,91 +5,7% +2,50 +15,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.574,74 2.572,64 +0,1% +2,10 +24,8% Silber (Spot) 30,51 30,38 +0,4% +0,13 +28,3% Platin (Spot) 934,71 938,50 -0,4% -3,79 -5,8% Kupfer-Future 4,07 4,08 -0,2% -0,01 +3,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

November 14, 2024 12:23 ET (17:23 GMT)

