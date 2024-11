Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Die Liebe ist wunderschön. Doch wenn sie vorbei ist, tut der Liebeskummer oft ganz schlimm weh. Was dagegen hilft, dazu hat sich Petra Terdenge einmal auf der Straße umgehört:O-Ton Straßen-Umfrage 28 sec."...so ein richtiger Mädels-Abend, vielleicht ein Glas Rotwein, schönes Essen, vielleicht später noch ein bisschen tanzen gehen...Sport, viel in Bewegung sein, aktiv sein bis zur Verausgabung...einfach einen schönen Tag machen und die Seele baumeln lassen und versuchen, auf andere Gedanken zu kommen...wenn man sich eine Katze anschafft, die können negative Energie in positive umwandeln, und das tut gut, mit Katzen dann schön zu kuscheln..."Sprecherin: Wenn wir Liebeskummer haben, versuchen wir, die schwere Zeit gut zu überstehen. Am besten beginnen wir mit einem harten, aber notwendigen Schritt, sagt Katja Töpfer von der Apotheken Umschau:O-Ton Katja Töpfer 25 sec."Die allerwichtigste Strategie, gerade für die Anfangszeit, das ist auf jeden Fall die Regel 'no contact'. Das klingt sehr hart, das ist aber am Anfang wirklich wichtig, um da einfach ein bisschen Abstand zu bekommen. Also, am besten auf Social Media blockieren und komplette Funkstille erst einmal einlegen für die erste Zeit, bis man so ein bisschen sich wieder sortiert hat."Sprecherin: Manchmal möchten wir uns dem Liebeskummer einfach hingeben. Damit wir nicht im Schmerz versinken, hilft es, wenn wir mit uns selbst einen Termin dafür verabreden:O-Ton Katja Töpfer 25 sec."Wenn man jetzt feststellt, man sitzt im Büro und plötzlich nimmt man das Handy her und scrollt durch alte Fotos aus glücklichen Zeiten und man gibt sich diesem Schmerz dann immer so hin, dass man eben sagen soll: Nein, jetzt ist nicht der Zeitpunkt dafür, dafür habe ich einen festen Termin, zum Beispiel heute Abend zwischen neun und zehn, da darf ich das dann auch ausleben."Abmoderation: Es hilft, sich den Kummer von der Seele zu reden, schreibt die Apotheken Umschau. Am besten klappt das, wenn wir Freundinnen oder Freunde haben, die sich viel Zeit für uns nehmen.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5909131