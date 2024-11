Sagenhaftes Potenzial…: Goldpreis dreht wieder Rekordkurs - Analysten sehen Potenzial bis 3.360 US-Dollar je Unze!

Anzeige / Werbung

Die Aussichten für den Goldmarkt könnten nicht viel besser sein. Analysten und Investmenthäuser sind sich zunehmend einig: Der Goldpreis wird weiter steigen.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

so prognostiziert Goldman Sachs einen Anstieg auf 3.000,- US-Dollar pro Unze bis Ende 2025, bedingt durch die fortlaufend sinkenden Zinsen und die steigende Nachfrage seitens Zentralbanken, insbesondere in Schwellenländern wie China, Russland und der Türkei.

WisdomTree und weitere renommierte Institutionen erwarten einen Anstieg auf 3.030,- US-Dollar je Unze bis zum dritten Quartal 2025, mit einer möglichen Spitze von 3.360,- US-Dollar. Besonders die geopolitischen Unsicherheiten und ein schwächer werdender US-Dollar treiben die Nachfrage und stärken die Investorenstimmung. Mit weiter sinkenden Zinsen und rückläufigen Rentenmarkt-Renditen rückt Gold als attraktive Investitionsmöglichkeit weiter in den Fokus.

Für Investoren, die von einem steigenden Goldpreis überzeugt sind, bieten Goldunternehmen mit soliden Fundamentaldaten hervorragende Chancen. Gerade jetzt, in einer Phase der Marktunsicherheiten, sollte der Einstieg in vielversprechende Goldwerte besonders lukrativ sein.

GoldMining meldet sensationelle Bohrergebnisse und gleich mehrere neue Goldziele auf "São Jorge'!

GoldMinings (WKN: A2DHZ0) 100 % unternehmenseigenes brasilianisches Power-Projekt "São Jorge' hat ja bereits mehrfach seine kräftigen Gold-Muskeln spielen lassen, zuletzt im vergangenen September. Da nämlich meldete das Unternehmen unter anderem phänomenale 0,66 g/t Gold (Au) über 10 m einschließlich 1,65 g/t Au über 2 m die Bohrloch SJD-123-24 zutage förderte, das zudem noch mit 0,0227 % Cu über 28 meine satten "Beifang" lieferte.

Quelle: GoldMining

Mit diesen und weiteren fetten Volltreffern konnte GoldMining (WKN: A2DHZ0) im Rahmen seines 2024er-Exploration, etwa 1 km nordwestlich von der hochgradigen "São Jorge'-Lagerstätte entfernt, ein neues vielversprechendes Gold-Kupfer-Zielgebiet identifizieren.

Quelle: GoldMining

Mit den jetzt veröffentlichten rekordverdächtigen Resultaten aus dem laufenden oberflächennahen Bohrprogramm bei der etwa 2 km nördlich der "São Jorge'-Lagerstätte liegenden großen und mehrere Kilometer langen Goldanomalie "William South', knüpft GoldMining (WKN: A2DHZ0) an genau diese erstklassigen Ergebnisse an.

So wurden dort sensationelle 10,2 g/t Gold (Au) über 1 m ab nur 14 m Tiefe zutage gefördert, inklusive 2,78 g/t Au über 5 m ab nur 10 m Tiefe und 10,05 g/t Au über 3 m ab nur 12 m Tiefe.

Zu den grandiosen Gehalten und der Tatsache, dass die neu identifizierten Ziele weiterhin offen sind, gesellt sich die Erkenntnis, dass die analysierten Spitzenwerte weit über den Erwartungen für solche Art von Bohrungen liegen, auch weil gleich rund 17 % aller Bohrlöcher stark anomale Untersuchungsergebnisse über 1 % g/t Au aufwiesen.

Quelle: GoldMining

Das wiederum ist eine beeindruckende Bestätigung für das Vorhandensein einer hochgradigen Goldmineralisierung im verwitterten Grundgestein in gleich mehreren Gebieten. Noch genauer gesagt: Die Ergebnisse von "William South' sind der sprichwörtliche Wink mit dem gehaltvollen Zaunpfahl, dass "São Jorges' einzigartiges Mineralisierungspotenzial weit über die bisher bekannten Abgrenzungen reicht.

Quelle: GoldMining

Konsequenterweise läuft nun die nächste heiße Vorbereitungsphase an, um tiefere Grundgesteinsmineralisierung zu erproben und damit möglicherweise weitere sensationelle Goldzonen und zusätzliche Goldressourcen bei "São Jorge' zu entdecken und zu definieren.

Apropos Power-Projekt "São Jorge'...!

Zu den herausragenden Ergebnissen, die GoldMinings (WKN: A2DHZ0) Ausnahme-Asset quasi am Fließband liefert, gesellt sich die ebenso außergewöhnliche Lage in Brasiliens Gold-Hotspot "Tapajós'. Das Gebiet im Norden Brasiliens war nämlich zwischen den 1970er und 1990er Jahren Schauplatz des weltweit größten Goldrauschs, bei dem in erster Linie kleingewerbliche lokale Bergleute zwischen 20 bis 30 Millionen Unzen Gold produzierten.

Aber auch über die Grenzen von "Tapajós' betrachtet, scharrt Brasilien schon seit längerem mit seinen mächtig mineralisierten Hufen. Berechnungen aus dem Global Business Report: Brazil Mining 2023 zufolge werden biszum Jahr 2027 Investitionen in Höhe von sagenhaften 50 Mrd. USD in die Bergbauindustrie Brasiliensinvestiert.

Im Jahr 2021 produzierte das Land 93.800 Tonnen Gold, das sind großartige 3% der globalen Produktion.

Quelle: Agência Nacional de Mineração - Sumário Mineral Ouro

Außerdem sitzt Brasilien auf fast 5 % der weltweiten Goldreserven (Stand: 2021) und liegt damit nur knapp hinter den USA.

Quelle: Agência Nacional de Mineração - Sumário Mineral Ouro

Nicht zuletzt spricht auch "São Jorge' seine Mikrolage für sein mächtiges Potenzial. Das etwa 45.997 Hektargroße lukrative Landpaket liegt nämlich in hochgradiger Nachbarschaft zu Gold-Unzen-Powerhäusern wie die Untertage-Mine "Palito' von Serabi Gold Plc., die seit 2014 jährlich satte 30.000 - 40.000 Unzen Goldproduziert oder auch zur "Tocantinzinho'-Mine, betrieben von G Mining Ventures Corp., die im Juli dieses Jahres an den Produktionsstart ging und während ihrer Lebensdauer von 10,5 Jahren insgesamt fette 1,83 Millionen Unzen Gold herstellen wird, also im Schnitt 175.000 Unzen pro Jahr und sogar 196.000 Unzen während ihres Produktions-Peak in den ersten fünf Jahren.

Neben dieser hochkarätigen Nachbarschaft sticht "São Jorge' zudem durch die Anbindung an eine moderne Infrastruktur samt Schnellstraße und leistungsfähigem Stromnetz hervor.

Auch GoldMinings 80 %-Beteiligung gibt mächtig Gas!

U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8), quasi eine Tochtergesellschaft von GoldMining (WKN: A2DHZ0)hat nach seinen gewaltigen "Whistler'-Bohrergebnissen mit 1 g/t Goldäquivalent über beeindruckende 652,5 m, Plus 1,55 g/t über 176 m und 1,36 g/t über 57 m gleich den nächsten mega Durchbruch geschafft.

Allein mit diesen herausragenden Bohrergebnissen hat das Unternehmen bewiesen, dass man auf einem wahren Schatz sitzt, der genügend Gold und Kupfer in einem Megaprojekt vereint. Diese bahnbrechenden Ergebnisse bestätigen nicht nur die Qualität der Mineralisierung, sondern erweitern die Ressource kontinuierlich, was auf noch viel mehr unentdecktes Potenzial hindeutet.

Besonders beeindruckend ist, dass die Goldäquivalentunzen in der "angedeuteten'-Kategorie im Vergleich zur 2022-Schätzung um 117 % gestiegen sind. Ein wichtiger Punkt dabei: Die Schätzung basiert auf konzeptionellen Tagebauentwürfen, wobei die erste Phase etwa 22,4 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,04 g/t AuÄq umfasst - und das bei einem extrem niedrigen Abraumverhältnis von 0,08:1.

Die "angedeutete'-Mineralressource beträgt unglaubliche 294 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von hohen 0,68 g/t Goldäquivalent (AuÄq), was der riesigen Menge von 6,48 Millionen Unzen AuÄq entspricht. Zusätzlich gibt es eine "vermutete'-Mineralressource in Höhe von 198 Millionen Tonnen mit 0,65 g/t AuÄq, was weitere 4,16 Millionen Unzen AuÄq bedeutet.

Das wirklich spektakuläre an diesem Projekt ist, dass selbst die neue Ressourcenschätzung gerade einmal gut 1 % des gesamten Landbesitzes von U.S. GoldMining abdeckt. Das bedeutet, dass das Potenzial für weitere Entdeckungen enorm ist! Die drei Porphyr-Gold-Kupfer-Silber-Lagerstätten ("Whistler', "Raintree' und "Island Mountain') bilden somit nur einen minimalen Teil eines riesigen Gebiets, das noch voller unentdeckter Schätze steckt.

Hochgradige Goldwerte verleihen Wachstumskurs zusätzliche Dynamik!

Für Tim Smith, Vice President of Exploration von GoldMining (WKN: A2DHZ0), unterstreichen die Ergebnisse der bisherigen oberflächennahen Bohrungen das herausragende Potenzial, das in und unter "São Jorge' steckt. Schließlich wurden bis dato nur 13 % der ausgedehnten Gold-im-Boden-Anomalienbisher oberhalb des Grundgesteins untersucht worden sind. Das lässt auf weitere hochgradige Entdeckungen schließen:

"Zusammen mit den großartigen Ergebnissen unserer "Step-Out'-Kernbohrungen, zeigen auch die jüngsten Resultate unseres Bohrprogramms, welch enormes Mineralisierungs- und Unzen-Potenzial "São Jorge' besitzt. Das wird eindrucksvoll durch die jetzt gemachten Entdeckungen zusätzlicher Korridore mit hochgradigen Goldmineralisierungen unterstrichen und auch dadurch, dass diese Goldwerte unsere Erwartungen weit übertroffen haben. Dies schließlich ist nicht nur eine beeindruckende Bestätigung für den Erfolg unseres Explorationsmodells und unterstreicht die herausragende Qualität von "São Jorges'-Mineralsystems, sondern es stellt gleichzeitig auch eine vielversprechenden Startpunkt für weitere Explorationen und für die Erprobung tieferer Grundgesteinsmineralisierung dar."

Fazit: Sensationelle Unterbewertung: GoldMining (WKN: A2DHZ0) muss neu bewertet werden!

Mit eindrucksvollen 22,2 Millionen Unzen Goldäquivalent im Boden und einer Marktkapitalisierung von gerade einmal 235 Mio. CAD (160,5 Mio. EUR) stellt sich die Frage: Wie lange bleibt diese extreme Unterbewertung bei GoldMining (WKN: A2DHZ0) noch bestehen? Denn schon ein einfacher Blick auf die Zahlen enthüllt das riesige Potenzial: Jede Unze Goldäquivalent kostet den Investor läppische etwa 2,25 USD, während der aktuelle Goldpreis bei rund 2.250,- USD und Kupfer bei rund 8.900,- USD je Tonne liegt! Diese Diskrepanz schreit förmlich nach einer Neubewertung.

GoldMining (WKN: A2DHZ0) ist in den "measured & indicated'-Kategorien mit 12,5 Millionen Unzen Goldäquivalent vertreten, was konservativ mit 35,- USD pro Unze bewertet einen Wert von 437,5 Mio. USD ergibt. Hinzu kommen 9,7 Millionen Unzen in der "inferred'-Kategorie, die selbst bei ultrakonservativen 10,- USD pro Unze weitere 97 Mio. USD ausmachen. Zusammengerechnet ergibt sich ein konservativer Unternehmenswert von 534,5 Mio. USD - deutlich mehr als das Doppelte des aktuellen Kurses! Und bitte bedenken Sie, die Beteiligungen in U.S. GoldMining und Gold Royalty wurden noch nicht mit eingerechnet, diese zig Millionen Beteiligungen gibt es derzeit noch gratis "on top'.

Quelle: GoldMining

Der aktuelle Aktienkurs von etwa 0,87 EUR spiegelt bei weitem nicht den realen Wert wider. Selbst ein konservatives Kursziel von 2,80 USD (2,64 EUR) ist realistisch, ganz zu schweigen von den beeindruckenden Cash- und strategischen Investments von über 177 Mio. CAD, die das Ziel auf 3,51 USD pro Aktie heben sollten. Analyst Heiko Ihle von H.C. Wainwright setzt den fairen Wert gar bei 4,50 USD an - was GoldMining (WKN: A2DHZ0) zur ultimativen Hebelwette auf den Goldpreis macht, allerdings ohne Verfallsdatum und ohne Knock-out-Risiko.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

JS Research-Team

Quellen: GoldMining, H.C. Wainwright, eigener Research und eigene Berechnungen. Bild-Quellen: GoldMining, Intro-Bild: stock.adobe.com

