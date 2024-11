Salat war das Freilandgemüse mit dem größten Produktionsrückgang in den letzten 5 Saisons (-9,6 %), während Gurken (-5,1 %) und Zucchini (7,6 %) unter dem im Gewächshaus angebauten Gemüse am stärksten abgenommen haben, informiert der spanische Verband FEPEX. Bildquelle: Pixabay In den letzten 5 Jahren hat sich die Produktion von...

