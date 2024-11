Einmal im Quartal müssen die größten Vermögensverwalter, Hedgefonds und Banken ihre Investitionen offenlegen. Ab einem verwalteten Vermögen von mindestens 100 Millionen Dollar müssen die sogenannten 13F-Filings bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht werden. Sie zeigen, in welche Aktien, Optionen und Fonds Börsen-Riesen wie Cathie Woods, Warren Buffett und Co investieren. Aus insgesamt 16.500 Titeln werden die 50 besten herausgefiltert. Werfen Sie einen Blick darauf, wohin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...