Wasserstoffunternehmen haben an der Börse zuletzt gelitten. Dank eines Joint Ventures mit einer chinesischen Firma könnte dem Unternehmen die Kehrtwende gelingen Kursziel: elf Euro. Das ist mal eine Ansage. Wie viel Wert sie hat und ob sich die Aktie in den kommenden zwölf Monaten tatsächlich von vier Euro aus nahezu verdreifachen kann, sei dahingestellt. Ausgesprochen haben das Ziel die Analysten von First Berlin. Dass der Titel nach dem tiefen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...