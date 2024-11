Die Aktie des DAX-Konzerns Siemens ist am Donnerstag um sieben Prozent auf ein neues Rekordhoch geschossen. Beflügelt wurde der Kurs dabei von wirklich positiven operativen Nachrichten. Doch wie geht es jetzt weiter? Und können Anleger am Allzeithoch noch bei den Papieren zugreifen oder heißt es jetzt Gewinne mitnehmen? Am Donnerstag ist die Aktie des DAX-Konzerns Siemens um sieben Prozent in die Höhe geschossen und hat bei 195,90 Euro ein neues ...

