The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.11.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.11.2024ISIN NameFR0128537158 FRANKREICH 24/24 ZOXS2080210011 NANYCOML BK 19/29 FLRDE000BU0E113 BRD USCHAT.AUSG.23/12DE000HLB73D6 LB.HESS.THR.CARRARA05F/22USC41069AA01 ARIS MINING 21/26 REGSDE000DL19U15 DT.BANK COV.BOND 19/24US500769GK42 K.F.W.ANL.V.14/2024 DLXS1719108463 DNB BOLIGKRED. 17/24 MTNXS1140300663 VERBUND AG 14/24