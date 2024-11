Luzern - Der Stahlkonzern Swiss Steel baut aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der anhaltend schwachen Nachfrage hunderte Stellen ab, auch in der Schweiz. Gleichzeitig soll die Neuausrichtung der gesamten Vertriebsorganisation plangemäss fortgesetzt werden. Damit sollen die Produktionsstandorte in der Schweiz, Deutschland und Frankreich gesichert werden, teilte Swiss Steel am Freitag mit. Die Anpassungen ergänzten das laufende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...