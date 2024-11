NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 65,90 Euro auf "Overweight" belassen. Die Themen seien vielfältiger gewesen als der fast ausschließliche Fokus auf China in den vergangenen zwei bis drei Quartalen, schrieb Analyst David Adlington in seiem am Freitag vorliegenden Kommentar. Das Management habe den Ausblick für 2025 in Bezug auf China weitgehend entschärft und die Wettbewerbsposition des Medizintechnikkonzerns optimistisch eingeschätzt. Das Thema Zölle werde mit dem Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl weiterhin im Mittelpunkt stehen./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2024 / 22:20 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2024 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000SHL1006