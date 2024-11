Der S&P 500 markiert ein neues Allzeithoch und verzeichnet die beste Woche des Jahres - aber was steckt hinter dem Aufschwung? Ist es die Trump-Dynamik oder pure Euphorie? Mit dem aktuellen Plus stellt sich die Frage, ob Risiken unterschätzt werden. Wie sollten Anleger in diesem Umfeld agieren, und welche Strategien bieten sich nach einem so starken Jahr an, all das erfahren Sie in diesem Interview mit Jörg Scherer, HSBC.