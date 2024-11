Wiesbaden (ots) -Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:Montag, 18.11.2024- (Nr. 431) Baugenehmigungen, September 2024- (Nr. 432) Außenhandel (Detailergebnisse), September 2024Dienstag, 19.11.2024- (Nr. 433) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand), September 2024- (Nr. 434) Umsatz im Gastgewerbe, September 2024- (Nr. 435) Junge Menschen in Heimen und Pflegefamilien, Jahr 2023- (Nr. 47) Zahl der Woche zum Tag des Fernsehens am 21.11.2024: Verbraucherpreise für Fernsehgeräte und durchschnittlicher Zeitaufwand fürs Fernsehen, Oktober 2024, Jahre 2022 und 2023Mittwoch, 20.11.2024- (Nr. 436) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Oktober 2024Donnerstag, 21.11.2024- (Nr. 437) Insolvenzen, August 2024 + Schnellindikator Oktober 2024Freitag, 22.11.2024- (Nr. 438) Bruttoinlandsprodukt, tiefer gegliederte Ergebnisse, 3. Quartal 2024- (Nr. 439) Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse), Oktober 2024- (Nr. 440) Verkehrsunfälle, September 2024(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5909312