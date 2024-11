Zürich - An der Schweizer Aktienbörse geht es am Freitagvormittag bergab. Dabei kann der Leitindex im Verlauf einen Teil der Anfangsverluste wieder aufholen. Doch die Stimmung ist laut Händlern angeschlagen. Nach dem Rekordlauf an den US-Börsen befürchten Händler nun stärkere Gewinnmitnahmen. Diesen werde sich auch die Schweiz nicht entziehen können, auch wenn die hiesigen Aktienkurse noch weit von ihren Höchstwerten entfernt seien, meint ein Händler. ...

