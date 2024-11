Die am 6. September 2024 vorgestellte Idee, mit einem Put-Optionsschein (WKN SY62AW) mit dem Basispreis von 15,00 Euro und Fälligkeit am 19.09.2025 auf eine fallende Aktie von SMA Solar zu setzen, schloss gestern zum Geldkurs von 5,03 Euro und lag mit 46 Prozent im Plus. Der Basiswert befindet sich noch in einem Abwärtstrend, was ein Anpassen des Stop Loss Levels beim Derivat über dem Break Even Kurs bei 4,88 Euro beim Optionsschein ermöglicht.SMA Solar Technology AG (Tageschart in Euro)InteressenkonfliktDer ...

