FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Energieversorger habe auf die Anteilseigner gehört und ein lange herbeigesehntes, substanzielles Aktienrückkaufprogramm angekündigt, lobte Analyst Olly Jeffery in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2024 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007037129