Am kommenden Sonntag, 17. November 2024, 19.11 Uhr, stellt sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in der ZDF-Sendung "Was nun, Herr Habeck?" den Fragen von ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten und Nachrichtenchefin Anne Gellinek.Direkt im Anschluss an die zu erwartende Nominierung von Robert Habeck als Kanzlerkandidat der Grünen geht es um den Anteil seiner Partei am Scheitern der Ampel. Wie realistisch ist der Einzug ins Kanzleramt? Wie will der einstige Hoffnungsträger der Grünen die Wähler und Wählerinnen von einer klimaschonenden Politik überzeugen? Wie will Robert Habeck, der seit mehr als drei Jahren für die Wirtschaftspolitik verantwortlich ist, mitten in der Konjunkturflaute im Wahlkampf punkten?"Was nun, Herr Habeck?" - am Sonntag um 19.11 Uhr im ZDF, zuvor bereits auf ZDFheute.de.