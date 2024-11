Berlin (ots) -Die EU-Terminvorschau ist ein Service der Vertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalistinnen und Journalisten. Sie kündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen Union und des Europäischen Gerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.Freitag, 15. NovemberFrankfurt am Main: Kommissionsvertreter Lock spricht bei Veranstaltung "In Brüssel viel Neues"Die Europawahl ist vorbei, die Stärkeverhältnisse im Parlament haben sich verändert. Nun geht es um die Besetzung der Europäischen Kommission. Für die Zeit danach warten sowohl alte als auch neue politische Vorschläge und gesellschaftliche Herausforderungen auf der europapolitischen Agenda. Welche werden zuerst drankommen, und welche haben (keine) Chance auf Erfolg? Wo verlaufen die neuen Frontlinien, und wie schätzen Berichterstattende und Politikforschende die neuen Machtverhältnisse in Brüssel ein? Diese und weitere Fragen werden von den Referierenden Stefan Lock, Leiter der Regionalen Vertretung der Europäischen Kommission in Bonn, Alexandra von Nahmen, Deutsche Welle Brüssel, und Prof. Claudia Wiesner, Hochschule Fulda, beantwortet. Beginn ist um 18 Uhr, Ort: Evangelische Akademie Frankfurt, Römerberg 9, 60311 Frankfurt am Main. Weitere Informationen hier (https://www.kreis-offenbach.de/Kreis/Europe-Direct/Kommende-EU-Veranstaltungen/In-Br%C3%BCssel-viel-Neues.php?object=tx,2896.4&ModID=11&FID=2896.39150.1&NavID=2896.265&La=1).Berlin: Expolingua Sprachmesse (bis 16. November)Auch in diesem Jahr ist die Vertretung der Europäischen Kommission in Berlin wieder auf der Expolingua mit einem Stand vertreten. Am Freitag hält Manuela Schlömmer, Generaldirektion Übersetzung der Europäischen Kommission, um 13.30 Uhr einen Vortrag zum Thema "Übersetzen für die EU". Am Samstag um 12.30 Uhr hält Marina Dudenhoefer von der Europäischen Kommission einen Vortrag zum Thema "Wie man Dokumente in der Europäischen Kommission übersetzt - hands-on demo" (auf Englisch). Ort: Tagungswerk, Lindenstraße 85, 10969 Berlin. Programm hier (https://expolingua.com/berlin_2024/), Informationen zu den Ausstellern hier (https://expolingua.com/berlin_2024/supporter.php). Weitere Informationen hier (https://germany.representation.ec.europa.eu/events/expolingua-sprachmesse-berlin-2024-11-15_de).Brüssel: Treffen des Rates für Wirtschaft und Finanzen (Haushalt)Der Rat tritt zur Vorbereitung der Sitzung des zweiten Vermittlungsausschusses zum Haushaltsplan zusammen, um eine Einigung mit dem Europäischen Parlament über den Jahreshaushaltsplan der EU für 2025 zu erzielen. Der Rat beginnt um 9.30 Uhr in öffentlicher Beratung. Die Sitzung des Vermittlungsausschusses mit dem Europäischen Parlament beginnt um 11 Uhr; diese wird nicht öffentlich sein. Nach der Sitzung des Vermittlungsausschusses nimmt der Rat seine Tagung wieder auf. Er billigt entweder eine Vereinbarung oder, falls keine Einigung mit dem Europäischen Parlament erzielt wird, über die nächsten Schritte entscheiden. Das Vermittlungsverfahren begann am 29. Oktober 2024 und endet am Montag, dem 18. November 2024. Wenn es den beiden Teilen der Haushaltsbehörde bis dahin nicht gelingt, eine Einigung über den Haushaltsplan des nächsten Jahres zu erzielen, wird das Haushaltsverfahren wieder aufgenommen. EbS+ überträgt die abschließende Pressekonferenz live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20241115). Weitere Informationen hier (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/ecofin/2024/11/15/).Baku/Aserbaidschan: UN-Klimakonferenz COP29 (bis 22. November)Auf der COP29-Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Baku steht bei den Verhandlungen unter den Vertragsparteien des Pariser Klimaabkommen einneues Klimafinanzierungsziel (New Collective Quantified Goal, NCQG) im Mittelpunkt. Der für Klimapolitik zuständige EU-Kommissar Wopke Hoekstra wird das Verhandlungsteam der EU auf der COP 29 leiten und eng mit dem Ratsvorsitz und den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um das im vergangenen Monat angenommen Verhandlungsmandat (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14459-2024-INIT/de/pdf) zu erfüllen. EU-Energiekommissarin Kadri Simson nimmt am 14. und 15. November an der COP29 teil und konzentriert sich auf die Umsetzung der Verpflichtung zum Übergang weg von fossilen Brennstoffen, auf die Arbeit zur Verringerung der Methanemissionen und die Entwicklung sauberer Technologien. Die für Innovation, Forschung, Kultur, Bildung und Jugend zuständige EU-Kommissarin Iliana Ivanova ist am 12. November ebenfalls in Baku, um an einer hochrangigen Veranstaltung zum Thema "Die Zukunft der Netto-Null-Wettbewerbsfähigkeit" teilzunehmen. EbS überträgt die Pressekonferenzen mit Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni am 15. November (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20241115) live. Außerdem überträgt EbS live am 18. November (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20241118), 19. November (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20241119), 20. November (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20241120), 21. November (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20241121) und am 22. November (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20241122) live. Weitere Informationen hier (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_24_5721).Montag, 18. NovemberStuttgart: Teilnahme der EU-Kommissionsvertretung in München am Netzwerktreffen der Europaschulen in der QualifizierungsphaseDie Vertretung der Europäischen Kommission in München nimmt am Netzwerktreffen der Europaschulen in der Qualifizierungsphase teil. Europaschulen sind Schulen, die sich im besonderen Maße um die Vermittlung von europäischen Werten im nationalen und internationalen Kontext bemühen. Sie vermitteln Wissen über Europa und stärken ihre Schülerinnen und Schüler darin, ihre interkulturelle und sprachliche Kompetenz stetig zu erweitern. Dabei sind Europaschulen Wegbereiter und Vorbild für andere Schulen. Beginn der Veranstaltung ist um 10 Uhr, Ort: Haus der Katholischen Kirche, Königstraße 7, 70173 Stuttgart. Weitere Informationen zu Europaschulen hier (https://km.baden-wuerttemberg.de/de/schule/europa-in-der-schule/europaschulen).Rio de Janeiro: Kommissionspräsidentin von der Leyen beim G20-Gipfel (bis 19. November)Das internationale Gipfeltreffen findet im Museum für Moderne Kunst (MAM) statt. Es ist das erste G20-Treffen, das in Brasilien abgehalten wird. Im Fokus stehen die im Laufe des Jahres ausgehandelten Vereinbarungen und die Festlegung eines Kurses für die Bewältigung globaler Herausforderungen. Erwartet werden Staats- und Regierungschefs aus allen 19 Mitgliedsländern sowie der Afrikanischen Union und der Europäischen Union. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nimmt teil. Weitere Informationen hier (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/international-summit/2024/11/18-19/) und hier (https://www.g20.org/en/about-the-g20/summit-rio-2024).Brüssel: Treffen des Rates für Auswärtige Angelegenheiten (bis 19. November)Nach einem informellen Gedankenaustausch mit dem ukrainischen Außenminister Andrij Sybiha (per Videokonferenz) werden die EU-Außenministerinnen und -minister über die Aggression Russlands gegen die Ukraine beraten. Weitere Themen sind die transatlantischen Beziehungen, die Parlamentswahlen in Georgien, die Lage im Nahen Osten und die Entwicklungen am Horn von Afrika. EbS+ überträgt die abschließende Pressekonferenz am 18. November um 17.30 (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20241118) Uhr und am 19. November um 14.30 Uhr (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20241119) live. Weitere Informationen hier (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/fac/2024/11/18/) und hier (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/fac/2024/11/19/).Brüssel: Treffen des Rates für Landwirtschaft und FischereiLaut vorläufiger Agenda (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-4853-2024-INIT/de/pdf) informieren die Europäische Kommission und die Mitgliedsstaaten über die Lage auf den Agrarmärkten und bei Grundstoffen. In diesem Zusammenhang wird der Ratsvorsitz auch die Ergebnisse der sektorbezogenen Beratungen über die aktuellen Herausforderungen, mit denen die verschiedenen Agrarsektoren konfrontiert sind, und ihre Zukunftsperspektiven vorstellen. Es folgt ein Austausch über die Fangmöglichkeiten für 2025 im Atlantik, der Nordsee, im Mittelmeer und im Schwarzen Meer. EbS+ überträgt die abschließende Pressekonferenz um 17.45 Uhr live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20241118). Weitere Informationen hier (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/agrifish/2024/11/18/).Budapest: Informelle Ministertagung "Demografie" (bis 19. November)Die Ministerinnen und Minister diskutieren die Möglichkeiten der generationenübergreifenden Zusammenarbeit und die positiven Auswirkungen, die sie bei der Bewältigung der demografischen Herausforderungen haben kann. Sie befassen sich mit Maßnahmen, die das aktive Altern fördern und die Gesundheit älterer Menschen, insbesondere ihre geistige Gesundheit, erhalten können, sowie mit Möglichkeiten, das ungenutzte Potenzial älterer Menschen angesichts der sich verändernden demografischen Gegebenheiten besser zu nutzen. Der zweite Teil der Diskussionen befasst sich mit der Frage, wie Wohn- und Beschäftigungsmöglichkeiten für junge Menschen sowie ihr Wohlbefinden unter besonderer Berücksichtigung ihrer psychischen Gesundheit gefördert werden können. EbS überträgt live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20241119). Weitere Informationen hier (https://hungarian-presidency.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-ministers-responsible-for-demography/).Dienstag, 19. NovemberBremen: Space Tech Expo Europe (bis 21. November)Die Fachmesse und Konferenz für die Raumfahrtindustrie bringt Anbietende, Herstellende und Expertinnen und Experten aus den Bereichen Raumfahrttechnologie, Satelliten und Weltraumerkundung zusammen. Sie bietet eine Plattform für den Austausch über Innovationen, technologische Entwicklungen und Branchentrends. Dietmar Pilz, Direktor für Technologie, Engineering und Qualität der Europäischen Weltraumorganisation (ESA), hält eine Eröffnungsrede über die "Technologievision der ESA" um 9.40 Uhr am ersten Tag. Ebenfalls am ersten Tag nimmt Christoph Kautz, Direktor für Satellitennavigation und Erdbeobachtung, Generaldirektion Verteidigungsindustrie und Raumfahrt, Europäische Kommission ab 13.45 Uhr an einer Podiumsdiskussion zum Thema "Konsolidierung des Marktes für Mikro-Start-Dienste ermöglichen" teil. Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) ist in diesem Jahr mit Fachvorträgen und Ausstellungen vertreten, um ihre neuesten Projekte und Technologien zu präsentieren. Ort: KONGRESS BREMEN - Messe Bremen, Hallen 4, 5, 6 & 7, Findorffstraße 101, 28215 Bremen. Anmeldung hier (https://www.spacetechexpo-europe.com/register-now), Programm hier (https://www.spacetechexpo-europe.com/conference/conference-agenda) und weitere Informationen hier (https://www.spacetechexpo-europe.com/).Brüssel: Treffen des Rates für Allgemeine AngelegenheitenLaut vorläufiger Agenda (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-4550-2024-INIT/en/pdf) bereiten die Ministerinnen und Minister die Tagung des Europäischen Rates am 19. und 20. Dezember vor. Es folgen länderspezifische Aussprachen zum jährlichen Rechtsstaatlichkeitsdialog zur Lage in Malta, den Niederlanden, Österreich und Polen. Des Weiteren zieht der Rat eine Bilanz zu den Entwicklungen in Bezug auf die Achtung der Grundwerte der EU in Ungarn. EbS+ überträgt die abschließende Pressekonferenz um 19 Uhr live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20241119). Weitere Informationen hier (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/gac/2024/11/19/).Donnerstag, 21. NovemberBrüssel: Treffen des Rates für Auswärtige Angelegenheiten (Handel)Laut vorläufiger Agenda (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-4915-2024-INIT/en/pdf) tauschen sich die Ministerinnen und Minister zur Zukunft der EU-Handelspolitik unter besonderer Berücksichtigung der laufenden und festgefahrenen Verhandlungen und dem Stand der Dinge bei den Handelsbeziehungen mit den USA aus. EbS überträgt die abschließende Pressekonferenz um 14.30 Uhr live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20241121). Weitere Informationen hier (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/fac/2024/11/21/).Freitag, 22. NovemberBerlin/online: Pressegespräch mit mit Renate Nikolay, stellvertretende Generaldirektorin für Kommunikationsnetze, Inhalte und TechnologienRenate Nikolay, stellvertretende Generaldirektorin für Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien der EU-Kommission, ist am 22. November in Berlin. Sie wird unter anderem an einer Paneldiskussion bei der "International Digital Dialogues Conference - Shaping digital policy together (https://digital-dialogues.net/de/termine/details/international-digital-dialogues-conference-shaping-digital-policy-together-de)" um 9.30 Uhr im Ministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) teilnehmen sowie Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft am Nachmittag treffen. Wir laden zu einem Pressegespräch (unter 2) um 13 Uhr ins Europäische Haus (Unter den Linden 78, 10117 Berlin) ein. Auch eine Teilnahme über Webex ist möglich. In dem Gespräch geht es um einen Ausblick auf die nächste EU-Kommission und aktuelle digitale Schwerpunktthemen, wie das Gesetz über Digitale Dienste und Instrumente zur Bekämpfung von Desinformation und ausländischer Informationsmanipulation- und Einflussnahme (FIMI) in der EU. Anmeldung - ausschließlich für Medienvertreterinnen und Medienvertreter - bitte bis Donnerstag, den 21. November, 18 Uhr, unter COMM-REP-BER-PRESSE@ec.europa.euBerlin: Jahrestagung des Klimapakts im Europäischen HausIm Fokus der Konferenz des EU Klimapakts steht die richtige Kommunikation und Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern in den Klimaschutz. Die Konferenz möchte Teilnehmenden Wissen und Kompetenzen mit auf den Weg geben, die ihnen bei ihrer Arbeit helfen können. Sie möchte Menschen vernetzen sowie ein Signal senden, dass Klimaschutz, trotz aller anderer gesellschaftlichen Probleme, unverzichtbar ist. Nach Begrüßungen unter anderem durch die sächsische Staatsministerin Katja Meier und Robert Gampfer von der Vertretung der EU-Kommission in Deutschland startet das Programm mit zwei Vorträgen: Franziska Sperfeld geht der Frage nach, welche Rolle die Zivilgesellschaft im Klimaschutz hat und wie sie gestärkt werden kann. André Muno erklärt, wie das STADTRADELN das Engagement von Bürgerinnen und Bürgern nutzt, um echte Veränderungen beim Thema Verkehr anzustoßen. Anschließend referiert Mathias Haman über die richtige Kommunikation zu Klima & Klimaschutz. Rabea Koss illustriert, wie die Akzeptanz von Klimaschutz mithilfe von Bürger/innenräten erhöht werden kann und Julian Thoss geht darauf ein, wie man die Zustimmung für nachhaltige Mobilität in der Kommune steigert. Beginn der Veranstaltung ist um 14 Uhr, Ort: Europäisches Haus, Unter den Linden 78, 10117 Berlin. Anmeldung hier (https://hjdo9m3q6d2.typeform.com/to/kuNF1zn1?typeform-source=www.klimabuendnis.org), weitere Informationen hier (https://www.klimabuendnis.org/events/events/events-detail/menschen-fuer-klimaschutz-begeistern.html).Samstag, 23. NovemberBerlin-Wroclaw: Kommissionsvertreterin Barbara Gessler fährt im KulturzugBarbara Gessler, Vertreterin der EU-Kommission in Deutschland, fährt im Rahmen der Veranstaltung "Gespräche in Fahrt und Werkstatt: Europäische Kulturhauptstädte - heute und morgen" mit im Kulturzug von Berlin nach Wroclaw (Breslau). Das Programm an Bord steht unter dem Motto "Die Lausitz in Europa. Europa in der Lausitz" und wird organisiert in Kooperation zwischen Kulturprojekte Berlin, dem Brandenburgischen Ministerium für Kultur und Wissenschaft und der Wirtschaftsregion Lausitz GmbH. 