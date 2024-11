Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -Glänzende Angebote für saubere Böden und streifenfreie FensterDie dunkle Jahreszeit hat ihren ganz eigenen Charme - gemütliche Abende, warmes Kerzenlicht und der Duft von frischem Gebäck. Und während es draußen grau und stürmisch wird, lässt ECOVACS es drinnen sauber und gemütlich glänzen. Pünktlich zum Start in die vorweihnachtliche Shopping-Saison bietet ECOVACS die perfekte Gelegenheit, den für die eigenen vier Wände passenden smarten Haushaltsroboter zu finden. Ob gründliches Saugen, präzises Wischen oder streifenfreie Fenster - die intelligenten Helfer machen den Alltag leichter und schaffen mehr Zeit für die schönen Momente. Mit Preisvorteilen von bis zu 37 % wird das Zuhause jetzt zur Wohlfühloase.Im Angebot ist unter anderem der ECOVACS Bestseller DEEBOT T30 PRO OMNI. Für besonders anspruchsvolle Aufgaben steht der DEEBOT T30S PRO mit KI-gestützter Reinigung bereit, während der DEEBOT T30S COMBO COMPLETE als Kombigerät Saugroboter und Akkustaubsauger vereint. Teil der attraktiven Angebotspalette sind auch die DEEBOT X5 OMNI und X5 PRO OMNI, die mit adaptiver Kantenreinigung und 70°C Heißwasser-Mopp-Waschfunktion Maßstäbe setzen. Das brandneue Modell DEEBOT N30 PRO OMNI und der WINBOT W2 OMNI, der mühelos für streifenfreie Fenster sorgt, sind ebenfalls im Sale.DEEBOT T30 PRO OMNI in Silber und DEEBOT T30 OMNI in SchwarzWer einen leistungsstarken Saug-und-Wisch-Roboter mit einer kompakten Station und trotzdem vollem Funktionsumfang sucht, findet im DEEBOT T30 OMNI (https://www.amazon.de/dp/B0CTSV7PJL?maas=maas_adg_00E14741D4E291164262996FB01D3E24_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) oder T30 PRO OMNI (https://www.amazon.de/dp/B0CTT81R94?maas=maas_adg_F5C812BE3A3221CBE730E542A2AC896C_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) das ideale Angebot. Der DEEBOT T30 PRO OMNI hat zusätzlich den YIKO Sprachassistenten, die intelligente Nachreinigung und intelligente Moppreinigung im Gepäck. Die Mini OMNI Station bietet zudem eine automatische Moppreinigung und -trocknung für höchste Hygienestandards und Benutzerfreundlichkeit.DEEBOT T30S PRO - optimale Reinigung mit KI-UnterstützungAusgestattet mit KI Power trifft der DEEBOT T30S PRO (https://www.amazon.de/dp/B0DBLNKPZ7?maas=maas_adg_D2FABB17A8DEEFC0001B116B96F789C3_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) selbst die richtigen Entscheidungen für eine optimale Reinigung, erkennt hartnäckige Flecken per Kamera und bearbeitet diese smart, wenn nötig auch mehrfach. Ein Haustiermodus passt die Reinigung sogar an die Anwesenheit von Haustieren an. Zudem gibt es mehrere Interaktionsmöglichkeiten, wie die Sprachsteuerung des Roboters, eine Video Manager-Funktion, also den Zugriff auf die Videoüberwachung des Wohnraums via Smartphone. Die AIVI 3D-Technologie identifiziert verschiedene Hindernisse auf dem Boden, um die Reinigung sicher und so weit wie möglich ohne manuelle Eingriffe zu optimieren. Die OMNI-Station ermöglicht zudem eine vollautomatische Reinigung mit Heißwasser-Mopp-Wäsche und Heißlufttrocknung.DEEBOT T30S COMBO COMPLETE - kombiniert Saugroboter und vollwertigen AkkustaubsaugerMit dem effizienten und kraftvollen DEEBOT T30S COMBO COMPLETE (https://www.amazon.de/dp/B0D2HSLW89?maas=maas_adg_E772111AE78AAAA62A00AA1A8FDBC536_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) hat Staub keine Chance! Das Multitalent ist mit einer Saugleistung von 11.000 Pa, intelligentem Nachwischen und seitlich ausfahrendem Wischmopp in der TruEdge-Kantenreinigung ausgestattet, die für Sauberkeit bis an jede Kante und Ecke des Wohnraums sorgt. Zudem verhindert die ZeroTangle-Technologie, eine speziell entwickelte V-förmige antistatische Rollbürste, effektiv das Aufwickeln von Haaren. Ein kabelloser, vollwertiger Akkustaubsauger mit langer Power-Stielbürste, 4-stufiger Filterung und drei verschiedenen Aufsätzen und Bürsten macht den DEEBOT T30S COMBO COMPLETE zu einem verlässlichen Partner für die gründliche Rundumreinigung. Das duale Absaugsystem ermöglicht die automatische Entleerung für Saugroboter und Handstaubsauger.DEEBOT X5 OMNI - perfekte Sauberkeit bis an den RandDer DEEBOT X5 OMNI (https://www.amazon.de/dp/B0D2DBYJPG?maas=maas_adg_875C846FD09A9F09BFF59AC008499593_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) passt sich dank seiner D-Form perfekt an Wände und Ecken an und sein flaches Design ermöglicht die Reinigung unter Möbeln. Mit einer Saugleistung von 12.800 Pa und einer Anti-Tangle-Bürste entfernt er mühelos Schmutz und Staub. Die adaptive TruEdge-Kantenreinigung sorgt dafür, dass der Wischmopp präzise an Kanten entlanggeführt und tief bis in jede Ecke kommt. Teppiche erkennt der Roboter automatisch und hebt die Wischmopps auf 15 mm an. In der OMNI-Station entleert er den Staubbehälter und wäscht den Mopp mit 70°C heißem Wasser. Dank akkurater Mini-d-ToF-LiDAR Entfernungsmessung und KI-gestütztem Lernen navigiert er zuverlässig durch wechselnde Umgebungen.Ebenfalls im Angebot ist der DEEBOT X5 PRO OMNI (https://www.amazon.de/dp/B0D6WGKG9M?maas=maas_adg_24E0F936E7D33C88157FE526CEA04810_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), dieses Modell hat zusätzlich den Sprachassistenten YIKO an Bord und nutzt die KI-unterstützte AIVI 3D-Technologie, um Hindernisse auf dem Boden eigenständig zu identifizieren und so weit wie möglich ohne manuelle Eingriffe zu optimieren.DEEBOT N30 PRO OMNI - leistungsstark und kompromisslosDer DEEBOT N30 PRO OMNI (https://www.amazon.de/dp/B0DBLX9MP5?maas=maas_adg_5FD3457954B88991324B34B9BB65456E_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas&th=1) reinigt selbst schwer zugängliche Ecken und Teppiche dank einer starken Saugleistung von 10.000 Pa. Die innovative OMNI-Station übernimmt nahezu alle Wartungsaufgaben: Sie reinigt die Mopps mit 60°C heißem Wasser und trocknet sie mit 40°C heißer Luft. Zusätzlich kann ein separat erhältlicher Reinigungsstick, der sich während der Moppreinigung mit dem Wasser vermischt, für besonders hygienische Ergebnisse genutzt werden. Der DEEBOT entleert seinen Staubbehälter automatisch und navigiert sicher mit modernster LiDAR-Technologie.WINBOT W2 OMNI - mühelos streifenfreie FensterNicht nur in der Horizontalen, auch in der Vertikalen bietet ECOVACS Reinigungs-Know-how. Der WINBOT W2 OMNI (https://www.amazon.de/dp/B0CSSWGHHP?maas=maas_adg_C52B39E944E2EC789C016E53CCC0108A_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas&th=1) setzt mit seiner tragbaren Multifunktionsstation neue Maßstäbe in der Fensterreinigung. Dieses Premiummodell erlaubt eine streifenfreie Reinigung dank Weitwinkel-Sprühfunktion, präzisem Wasserdruck und intelligentem Positionsspeicher. Mit einer Saugleistung von 2.800 Pa und einem Anti-Rutsch-Antriebssystem gewährleistet der W2 OMNI sichere und effektive Reinigungsbewegungen, selbst auf rutschigen Oberflächen. Die Basisstation besitzt einen integrierten Akku und Aufbewahrungsfächer, so dass der WINBOT W2 vollkommen unabhängig von Steckdosen ist und am Einsatzort immer alles Nötige dabeihat.Bildmaterial steht hier (https://www.dropbox.com/scl/fo/zdqmdhoirjyezfsdry2ie/AIjqswDHiqR-MbNjxqe6MGo?rlkey=gvy0eos6z4jtff3bwllfadv2h&st=4jl9np1v&dl=0) zum Download zur Verfügung.Über ECOVACS RoboticsLange bevor "Smart Home" in Mode kam, war ECOVACS Robotics (ECOVACS) bereits an der Spitze der Innovation im Bereich der Smart Home Robotics und beschreitet neue Wege, mit denen Roboter das Leben in Haus und Garten nachhaltig verändern. In den mehr als 25 Jahren, in denen ECOVACS im Bereich der Servicerobotik tätig ist, hat sich das Unternehmen von einem visionären Startup zu einem globalen Unternehmen mit der Mission "Robotics for All" gewachsen. ECOVACS Produkte werden entwickelt, um die Art und Weise, wie Menschen leben und arbeiten, zu verändern, und werden heute in über 145 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt eingesetzt. 