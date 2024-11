Bochum (ots) -Plätzchen, Festtagsessen und Co., die Weihnachtszeit ist eine Herausforderung für Abnehmwillige, oder? Tatsächlich bedeutet Abnehmen in der Weihnachtszeit nicht, auf all die Leckereien verzichten zu müssen! Stattdessen geht es darum, eine gesunde Balance zu finden und bewusst zu genießen. So gelingt es, die Feiertage in vollen Zügen auszukosten und seinem Wunschgewicht dennoch näherzukommen - ohne Einschränkungen und ohne schlechtes Gewissen! Wie das gelingt, erfahren Sie hier.Die Weihnachtszeit nähert sich mit schnellen Schritten: In Supermärkten sind bereits jetzt Stollen, Lebkuchen, Marzipan und andere weihnachtliche Leckereien erhältlich. Wer abnehmen will, geht jedoch meistens eher mit gemischten Gefühlen auf die Feiertage zu - schließlich ist die Adventszeit auch eine Zeit, in der viele Menschen zunehmen. "Unter den typischen Speisen und Getränken der Advents- und Weihnachtszeit verbergen sich zahlreiche Kalorienbomben. Kein Wunder also, dass viele Abnehmwillige fürchten, entweder komplett verzichten zu müssen oder aber ihre Abnehmziele nicht länger verfolgen zu können", erklärt Daniel van den Boom von VAN DEN BOOM Coaching."All das ist aber gar nicht nötig. Denn in der Weihnachtszeit gilt wie auch in jeder anderen Zeit für Abnehmwillige vor allem eines: Abnehmstrategien müssen nicht nur physiologisch zu einem passen, sondern auch mit dem eigenen Leben und ganz individuellen Bedürfnissen kompatibel sein. Genuss muss also erlaubt sein - auch in der Weihnachtszeit", so der Experte weiter. Mit VAN DEN BOOM Coaching bietet der Sportwissenschaftler ein Online-Coaching für vielbeschäftigte Frauen und Männer, die täglich Höchstleistungen erbringen müssen. Ziel ist es, dass seine Kunden zum letzten Mal abnehmen und fit werden - und das ganz ohne frustrierende Diäten, Verzicht oder zeitintensive Trainingseinheiten. Wie es trotz Plätzchen, Weihnachtsgans und Glühwein gelingt, schlank ins neue Jahr zu starten, hat Daniel van den Boom im Folgenden zusammengefasst.In Maßen genießen, anstatt zu verzichtenEine Diät existiert nicht im Vakuum: Wer zum Abnehmen sämtliche Weihnachtsfeiern absagt und sich komplett von Keksen und Süßigkeiten fernhält, baut Frust auf und isoliert sich selbst - ein Rückfall und die damit verbundenen Gewissensbisse sind dadurch quasi vorprogrammiert. Vielmehr gilt es also, Genuss während der Weihnachtszeit zuzulassen und ein gesundes Maß zu finden, das mit der Kalorienbilanz und den persönlichen Abnehmzielen vereinbar ist. Folgende fünf Tipps können dabei helfen:1. Eiweißreich essenEiweiß zählt zu den wichtigsten Bausteinen des Körpers. Nicht nur trägt es zum Aufbau und zur Erhaltung von Muskeln bei - es stärkt auch das Immunsystem und hilft so dabei, während des Abnehmens gesund zu bleiben. Darüber hinaus wird Eiweiß langsam zersetzt, wodurch es länger sättigt als Fette oder Kohlenhydrate.2. Gezielt genießenWer den Teller mit Süßigkeiten oder Plätzchen ständig griffbereit hat, nascht automatisch mehr. Dies führt zu Blutzuckerschwankungen und Heißhunger und steigert das Risiko der Gewichtszunahme. Wer abnehmen möchte, ist deshalb besser beraten, bewusst Zeit für das Naschen einzuplanen - beispielsweise zu einer Tasse Kaffee oder als Nachtisch - und Plätzchen und Co. zu portionieren, anstatt den gesamten Vorrat in Reichweite aufzubewahren.3. Keine Mahlzeiten auslassenDer vermeintlich clevere "Abnehmtrick", Mahlzeiten auszulassen, ist bei genauerem Hinsehen ebenso sinnlos wie gefährlich. Wer nämlich hungrig zum Weihnachtsessen oder Weihnachtsmarkt erscheint, isst erheblich mehr von den kalorienreichen, aber wenig sättigenden Speisen, die dort meist serviert werden. Stattdessen bietet es sich an, bei der vorherigen Mahlzeit so zu essen, dass die Sättigung bis zum Weihnachtsessen anhält.4. Genügend essenUm den Heißhunger unter Kontrolle zu halten, sollte der Körper stets genügend Nährstoffe zur Verfügung haben. Mahlzeiten zu reduzieren, ist deshalb nicht zu empfehlen - vielmehr hilft gerade das Sättigungsgefühl dabei, bei Plätzchen, Schokolade und Co. nicht in Maßlosigkeit zu verfallen.5. Auf Getränke achtenGerade in der Weihnachtszeit sorgt Alkoholkonsum für einige böse Überraschungen. Die Kombination aus Alkohol und Zucker, die beispielsweise in Glühwein enthalten ist, wirkt sich besonders schnell negativ auf das Gewicht aus, da Alkohol die Fettverbrennung ausbremst. Zwar ist es nicht nötig, komplett auf Glühwein, Eierpunsch und Ähnliches zu verzichten - wer abnehmen möchte, sollte sie jedoch mit alkoholfreien Getränken abwechseln.Fazit: Wer Spaß an einer gesunden Lebensweise hat, muss nur einmal abnehmenEs ist also auch ohne kompletten Verzicht möglich, die Weihnachtszeit schlank zu überstehen. Dabei ist Naschen nicht nur erlaubt, sondern oftmals sogar notwendig. Wer sich die Freuden des Alltags gestattet und stattdessen das Heißhungergefühl bekämpft, kann langfristig und ohne Jo-Jo-Effekt abnehmen.Sie wollen endlich etwas in Ihrem Leben ändern und sind auf der Suche nach einem nachhaltigen Weg zu mehr Gesundheit, Fitness und Wohlbefinden und weniger Gewicht? Melden Sie sich jetzt bei Daniel van den Boom von VAN DEN BOOM Coaching (https://www.danielvandenboom.de/) und vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch!Pressekontakt:VAN DEN BOOM Coaching GmbHStolzestraße 3944789 BochumE-Mail: vandenboom@danielvandenboom.deTelefon: +49 159 - 06254435Webseite: https://danielvandenboom.de/Original-Content von: VAN DEN BOOM Coaching GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171634/5909752