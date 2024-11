Die Woche im Fokus: Von Quartalszahlen bei Thyssenkrupp Nucera und Nvidia bis zu globalen Themen wie dem G20-Gipfel in Rio und der Weltklimakonferenz in Baku - wirtschaftliche Highlights und politische Weichenstellungen prägen die Tage. Besonders spannend wird es mit dem deutschen BIP, den PMI-Daten und den Reden von EZB-Präsidentin Christine Lagarde und Bundesbank-Chef Joachim Nagel am Freitag.MONTAG, DEN 18. NOVEMBER Start in die Woche: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...