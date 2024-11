Norden (ots) -Sonne, Wind und das Rauschen des Meeres - wenn ein Schmuckstück die Atmosphäre am Urlaubsort einfängt, wird es zu einer wunderschönen Erinnerung. Damit das Lebensgefühl am Meer auch nach dem Ferienaufenthalt im Alltag spürbar bleibt, entwirft René Kretschmer unter dem Markennamen Deichbrise maritimen Schmuck und Accessoires, die sich mit ihren Farben, ihrem Material und ihrer Symbolik an der Küstenregion orientieren. Warum sein Familienunternehmen auf Qualität und Service setzt und was es mit der exklusiven Küstengirls Schatzkiste auf sich hat, erfahren Sie hier.Für viele ist der Urlaub die beste Zeit des Jahres - da kann es nicht verwundern, dass sie sich die Erinnerung daran im stressigen Arbeitsalltag bewahren möchten. Doch von den Tagen am Meer bleiben meist nicht mehr als ein paar Muscheln, die noch in den Taschen der Regenjacke stecken, und vielleicht einige Fotos von den Schafen auf dem Deich. Wäre es nicht viel schöner, wenn es etwas gäbe, das einem in jeder Situation das Urlaubsgefühl zurückbringt und dabei hilft, die Monate bis zur nächsten Reise ans Meer zu überbrücken? "Schmuck ist eine ideale Urlaubserinnerung, weil er persönlich ist und eine greifbare Verbindung zu den Orten, den besonderen Momenten und den Begegnungen herstellt, die sich obendrein beim Tragen nahezu von selbst ergibt", sagt René Kretschmer, Gründer der Marke Deichbrise. "Bei der Auswahl der Schmuckstücke kommt es allerdings darauf an, dass sie nicht nur zum eigenen Stil passen, sondern auch die lokalen Traditionen aufgreifen und damit eine einzigartige Geschichte erzählen.""Für Schmuck sprechen darüber hinaus aber auch praktische Erwägungen, denn er ist klein und leicht und nimmt daher kaum Platz im Reisegepäck ein", fügt René Kretschmer hinzu. Mit der Trendmarke Deichbrise hat er eine Kollektion geschaffen, die auf eigenes Design setzt und überwiegend handgefertigt ist. Das Angebot reicht von Ketten, Anhängern, Ringen, Ohrsteckern, Creolen und Fußketten über Uhren bis zu Socken und anderen Textilprodukten, wobei das Familienunternehmen sein Sortiment beständig erweitert. Daneben produziert Deichbrise auch Sonderanfertigungen im Auftrag von Firmen und konnte einige seiner Kreationen im Merchandise-Shop der Band Santiano unterbringen. Weil für das Team um René Kretschmer Qualität, Kreativität und Serviceorientierung im Vordergrund stehen, konnte das Unternehmen in den letzten Jahren ein beeindruckendes Wachstum erzielen. Wer es nicht schafft, im Urlaub das Ladengeschäft in der Fußgängerzone von Norden aufzusuchen, kann sich auch nach der Reise im Deichbrise Online-Shop nach den passenden maritimen Accessoires umsehen.Deichbrise: Das Herz der Küste und die Seele des Meeres"Wir möchten, dass unser Schmuck das Lebensgefühl an der Küste widerspiegelt", erklärt René Kretschmer. "Deshalb setzen wir nicht allein auf eine maritime Symbolik wie Anker oder Kompass, die wir bei unseren Schmuckstücken natürlich auch verwenden, sondern versuchen, die Farben von Strand, Dünen, Deich und Meer und die natürliche Schönheit der Küstenlinie in das Design einfließen zu lassen." Neben den Farben und Formen spielt Deichbrise zusätzlich mit dem Material, das Segeltau, Leder und Naturstein mit hochwertigem Edelstahl kombiniert, damit der Schmuck am Ende das Herz der Küste und die Seele des Meeres in sich trägt.Wenn schon die Qualität die Käufer begeistert, überzeugt Deichbrise zusätzlich mit einem guten Service: Die Sendungen werden von den Mitarbeitern des Online-Shops liebevoll verpackt, wobei die Kunden sogar sehen können, wer konkret für ihre Bestellung verantwortlich ist. Zudem bietet Deichbrise eine verlängerte Rückgabefrist von einem Monat und einen kostenlosen Umtausch an. Wirklich außergewöhnlich ist allerdings die lebenslange Möglichkeit, den Schmuck im Fall eines Defekts zur kostenlosen Reparatur - sofern möglich - in die Werkstatt vor Ort geben zu können.Ein besonderes Angebot: Die exklusive Küstengirls SchatzkisteRené Kretschmer legt großen Wert darauf, die Produktpalette von Deichbrise kontinuierlich zu erweitern. Der Katalog enthält über 50 Neuheiten pro Jahr, über die die Kunden in einem wöchentlichen Newsletter informiert werden. Im Augenblick gibt es mit der Küstengirls Schatzkiste ein besonderes Angebot, das acht exklusive Schmuckstücke und eine Reisebox enthält, die einzeln nicht erhältlich sind. Die Schatzkiste enthält eine Layer-Kette, eine Kette mit Rundkarabiner, einen Anhänger in Form von Herz und Anker, Ohrstecker mit dem gleichen Motiv, Creolen mit Steinen, Charms für die Creolen, ein Layer-Armband und schließlich noch ein Layer-Fußkettchen. Das Schmuckset gibt es in Edelstahl, Silber und mit 18 Karat Roségold oder 18 Karat Gelbgold plattiert, wobei die Veredlung im hochwertigen IP-Verfahren geschieht, sodass bei richtiger Pflege Langlebigkeit garantiert ist.Die einzelnen Schmuckstücke lassen sich untereinander wunderbar kombinieren, sodass die Träger ihren Look täglich neu kreieren können. Grenzen gibt es dabei kaum, denn möglich ist, was gefällt. Zudem lässt sich der Schmuck aus der Schatzkiste auch zusammen mit allen weiteren Teilen der Küstengirls-Kollektion tragen. Damit die Schmuckstücke gut und sicher aufgehoben sind, gehört zu diesem besonderen Angebot auch eine praktische Reisebox. In Anbetracht des Erscheinungsdatums dürfte klar sein, dass die Küstengirls Schatzkiste vor allem als Weihnachtsgeschenk gedacht ist. René Kretschmer geht allerdings davon aus, dass sich die Käuferinnen in vielen Fällen selbst beschenken werden. Wer auch immer die Schatzkiste am Ende erhalten wird - er bekommt originale Schmuckstücke: Designed in Ostfriesland.Wie die Trendmarke Deichbrise entstandAls echter Ostfriese kann René Kretschmer sicherlich nicht gelten, doch der lang gehegte Traum von einem Leben an der Nordseeküste macht ihn nahezu zu einem Einheimischen. Dabei waren die Anfänge alles andere als unbeschwert, denn der kleine Schmuckladen, den die Familie nach dem Umzug aus Nordrhein-Westfalen betrieb, lief zunächst nicht besonders gut. Das änderte sich allerdings schlagartig, nachdem René Kretschmer mit seiner Frau Julia und seiner Schwägerin Anna auf die Idee gekommen war, eigene Schmuckstücke unter der Marke Deichbrise zu entwerfen und zu produzieren. Heute verfügt das Unternehmen in Norden über eine Ladenfläche von hundert Quadratmetern sowie ein Onlineshop-Lager und Büro von etwa 150 Quadratmetern - beides direkt in Norden. Hier kümmert sich eine Crew von mittlerweile 25 Mitarbeitern um Bestellungen, Kundenservice, Produktdesign und Beratung vor Ort.Für René Kretschmer ist jeder Tag an der Küste noch immer ein bisschen wie Urlaub. Sie wünschen sich einzigartigen Schmuck, der das maritime Lebensgefühl Ihres Nordseeurlaubs in Erinnerung ruft? Dann entdecken Sie jetzt die Kollektionen von Deichbrise und holen Sie sich das Nordseegefühl nach Hause!