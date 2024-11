Baden-Baden - The Cure steht weiter an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Die Kultband kann auch in dieser Woche mit "Songs Of A Lost World" nicht von Platz eins verdrängt werden.Von Rang drei auf zwei verbessert sich Schlagerstar Helene Fischer mit "Die schönsten Kinderlieder", das Album "Safe Space" von Rapper Kayef ist hingegen neu dabei und sichert sich Platz drei.In den Single-Charts ist auch in dieser Woche kein Vorbeikommen an Linkin Park und "The Emptiness Machine". Deutschrapperin Nina Chuba kann mit "Fata Morgana" neu Rang zwei erringen, Rapper Jazeek ist mit seinem neuen Song "Ma Baby" neu auf Platz drei zu finden.Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.